Miljardairs jagen op Belgische paardenstallen

De internationale paardenwereld vertoont groeiende interesse voor kasteelhoeves en landgoederen in België, stelt de vastgoedtak van het veilinghuis Sotheby’s.

Het speeltje van de rijken zijn paarden. Het kloppend hart van de paardensport in Europa ligt in onze contreien. De in ons land gefokte en opgeleide springpaarden behoren tot de wereldtop en zijn een sterk exportproduct. Een op de vier springpaarden in de finale van de Olympische Spelen in Rio kwam uit een Belgische stal.

De paardenbusiness in België is goed voor 3,3 miljard euro omzet - waarvan 2,5 miljard euro in Vlaanderen - en biedt werk aan ongeveer 30.000 mensen.

‘Steeds meer rijke paardenliefhebbers en -investeerders willen een voet aan de grond in België’, stelt Dirk Hoebrechts, de specialist voor kastelen en landgoederen bij Belgium Sotheby’s International Realty.

Er is interesse uit de hele wereld. Microsoft-oprichter Bill Gates kocht vorig jaar in de Antwerpse Kempen de stoeterij De Begijnhoeve van Rob van Puijenbroek - met binnen- en buitenpiste - als Europese uitvalsbasis voor zijn dochter Jennifer.

Gates kocht vier jaar geleden in Vosselaar ook de jumpingmerrie Emilie de Diamant voor zijn dochter. In Schilde kocht hij een villa, waar zijn 21-jarige dochter kan verblijven. Ook de dochters van de rockster Bruce Springsteen en van Steve Jobs kennen de weg naar België en hebben al toppaarden gekocht.

12 tot 15 internationale miljardairs kopen jaarlijks ‘paardenvastgoed’ in België. En dat mag iets kosten, want de klanten in de paardenbusiness zijn kieskeurig. Er zijn transacties boven 10 miljoen euro bij. Alleen eigendommen met 5 hectare grond, minimaal 25 à 30 stallen en een overdekte piste van tenminste 25 op 50 meter halen de voorselectie. De driehoek Antwerpen-Brussel-Luik geniet de voorkeur, stelt Sotheby’s.

‘Omdat het om zeer waardevolle paarden gaat, verkiezen klanten een eigendom die niet in de buurt van een openbare weg ligt’, benadrukt Hoebrechts. Rustig en geïsoleerd gelegen, is een vereiste. Het gebouw moet in goede staat zijn, met alle vergunningen, onder meer voor het houden van paarden en het huisvesten van inwonend personeel.