'Miljoenen euro's renovatiesubsidies hebben geen impact'

De combinatie van subsidies en renteloze leningen zet amper eigenaars aan om energetisch te renoveren. De renovatiegraad blijft laag en de meeste subsidies belanden bij eigenaars die ze niet nodig hebben.

Nog maar 4 procent van de Belgische woningen voldoet aan de Europese energie-eisen die tegen 2050 gehaald moeten worden, het energielabel A. De komende jaren is dus een energetische renovatiegolf nodig. In een nieuwe publicatie van de denktank Itinera onderzocht milieu-econoom Johan Albrecht (UGent) in hoever het renovatiebeleid in de drie gewesten kan bijdragen tot die noodzakelijke energetische renovaties.

Het Vlaams Gewest trekt jaarlijks ongeveer 400 miljoen euro uit voor de energetische renovatie van particuliere woningen. ‘De vlakke renovatiegraad toont dat de subsidies en renteloze leningen in de afgelopen 15 jaar weinig impact hebben gehad. Die aanpak zal ook in de toekomst weinig veranderen. Energetisch renoveren is onbetaalbaar voor een groot deel van eigenaars. Subsidies of renteloze leningen veranderen daar weinig aan’, zegt Albrecht.

Eigen middelen

In ons land kan 45 procent van de huidige eigenaars een renovatie tot een energielabel A niet financieren. 30 procent van hen komt minstens 25.000 euro tekort en 10 procent zelfs 50.000 euro. ‘Amper 4 procent van de eigenaars met beperkte financiële middelen zou met behulp van subsidies en renteloze leningen in principe kunnen beslissen energetisch te renoveren’, zegt Albrecht. Maar ook dat cijfer is voorwaardelijk. Die eigenaars moeten bereid zijn risico’s te nemen: bij een ingrijpende renovatie kunnen verborgen gebreken opduiken.

In de praktijk blijken negen op de tien energetische renovaties het neveneffect te zijn van renovaties bedoeld om het comfort en de functionaliteit van een woning te verbeteren. ‘Uit Europees onderzoek blijkt dat 65 procent van de energiesubsidies terechtkomt bij free riders, eigenaars met voldoende eigen financiële middelen om te renoveren. Ze willen vooral hun woning verbeteren en zouden ook renoveren zonder renovatiesubsidies of renteloze leningen. Voor investeringen in nieuwe verwarmingstechnologieën is het percentage free riders nog veel hoger’, zegt Albrecht.

Vastgoedprijzen

Daardoor is het huidige renovatiebeleid vooral een cadeau voor de hogere inkomens en doet het de CO 2 -uitstoot van het gebouwenpark amper of niet afnemen. Behalve het mattheuseffect werkt het ook de vermogensongelijkheid in de hand: door de renovaties verhogen de hogere inkomens de marktwaarde van hun vastgoed.

‘Daarnaast rijst de vraag in hoeverre renovatiesubsidies de prijzen voor inefficiënte woningen doen stijgen. Kandidaat-kopers rekenen op de subsidies, wat kan aanzetten tot een hoger bod. Maar hogere prijzen voor inefficiënte woningen vertragen de renovatiedynamiek’, zegt Albrecht.

‘Er zijn ook lichtpunten. Sommige eigenaars renoveren door de subsidies ingrijpender dan oorspronkelijk gepland, bijvoorbeeld om ook tijdelijke subsidies voor een warmtepomp te verzilveren.’

Renovatiebeleid

‘De schaarse publieke middelen kunnen wel efficiënter ingezet worden. Als met de subsidiebudgetten bijvoorbeeld sociale huurwoningen energetisch worden gerenoveerd of het aanbod van energiezuinige sociale en private huurwoningen wordt verhoogd, dan ontstaan hogere CO 2 -besparingen en kunnen huurders - waarbij de laagste inkomens oververtegenwoordigd zijn - hun energiefactuur beter beheersen’, zegt Albrecht.

Het toekomstige beleid kan inzetten op veel parameters, maar moet prioriteit geven aan de lagere inkomens die nooit zelf kunnen investeren. Johan Albrecht Milieu-econoom UGent

Volgens de professor dringt een grondige bijsturing van het renovatiebeleid zich op om de klimaatdoelstellingen te halen. Mogelijke pistes zijn het selectiever toekennen van renovatiesubsidies en renteloze leningen, een verbod op fossiele verwarmingstechnologieën, duurzame warmtenetten en een renovatieverplichting na een verkoop van een bestaande woning. Volgens de Vlaamse klimaatdeal moet wie na 1 januari 2023 een woning met een EPC-label E of slechter koopt die binnen vijf jaar renoveren, zij het maar tot een energielabel D.