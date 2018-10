Mobiliteit bepaalt steeds meer keuze hoofdzetel

Na EY, Deloitte, KPMG en Accenture gaat ook de consultant PwC voor een nieuwe hoofdzetel. In de keuze van de locatie zal de mobiteit bepalend zijn, zoals steeds vaker het geval is.

In Antwerpen verliest een automobilist dagelijks gemiddeld 34 minuten in het verkeer. In Brussel is dat gemiddeld 44 minuten. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de bereikbaarheid van een site een steeds grotere rol speelt in de keuze van een nieuwe hoofdzetel of bij de velenging van een huurcontract.

PwC is volop met die oefening bezig. Tegen 2022 loopt zijn huurcontract af met het beursgenoteerde Intervest Offices & Warehouses. Die huisbaas probeert zijn huurder te houden met de belofte van een drastische renovatie en aantrekkelijker voorwaarden

PwC staat voor een lastige keuze. Het verouderde gebouw past niet bij zijn ambities, maar is goedkoop. Nadeel is dat de buurt moeilijk te bereiken is met het openbaar vervoer. Uit een bevraging van het personeel bleek toch een voorkeur te bestaan om in de buurt te blijven.

Een eerste keuze heeft PwC alvast gemaakt: vanwege de mobiliteitsperikelen verhuist het niet naar de Brusselse binnenstad. Er komt wel een hub vlak bij een Brussels station waar medewerkers aan de slag kunnen die veel in de binnenstad moeten zijn.

Wat op het vlak van mobiliteit de doorslag geeft, is lang niet voor alle bedrijven hetzelfde.

Openbaar vervoer

Eén punt vinden zowat alle bedrijven cruciaal: dat de locatie ook bereikbaar is met het openaar vervoer.

KPMG koos voor de luchthaven van Zaventem omdat die een interessant multimodaal knooppunt is. ‘Na zes maanden zien we dat het openbaar vervoer meer wordt gebruikt dan we hadden verwacht. We hebben 525 parkeerplaatsen, en zelden hebben we nog parking tekort’, zegt Koen Maerevoet, de CEO van KPMG België. KPMG pioniert met een systeem waarbij medewerkers de kosten van het openbaar vervoer terugbetaald krijgen, ook als ze een bedrijfswagen hebben. Ze kunnen met de trein ook snel naar het Antwerpse kantoor, vlak bij Berchem-Station. De groep telt in België 1.400 werknemers en zo’n 1.300 bedrijfswagens.

Ook bedrijven die voor de binnenstad kiezen, lonken steeds meer naar de buurt van grote stations. Beobank groepeert na de fusie met BKCP in de Noordwijk. Ook Allianz gaat van de pentagon - binnen de kleine ring - naar de buurt van het Noordstation. NN Insurance koos na fusie met Delta Lloyd Life het Zuidstation (zetel van Delta Lloyd) en niet Diegem (zetel van NN). Dat Delta eigenaar van het gebouw is, speelde ook mee.

DKV verlaat de kleine ring en verhuist naar de omgeving van Brussel- Centraal. Etex, de wereldwijde familiale groep voor bouwmaterialen, verhuisde van Brussel naar de luchthaven. Met zijn verhuis van de Waterloosesteenweg naar een houten kantoor in Tour & Taxis kiest Accenture een exclusieve locatie niet zo ver van een station.

Parkeerplaatsen

De Brusselse overheid maakt het bijzonder moeilijk om nog veel parkeerplaatsen rond kantoorgebouwen te creëren. Dat maakt het voor een bedrijf als PwC lastig om voor de binnenstad te kiezen.

De 900 parkeerplaatsen die PwC op zijn huidige site heeft, volstaan zichtbaar niet. De zwarte BMW1’s waarmee de junior consultants rijden, staan in lange rijen op het gras rond de site geparkeerd. ‘We willen van 900 naar 600 à 700 parkeerplaatsen. Voor een bedrijf met 1.600 medewerkers is dat niet vanzelfsprekend. Maar door het gebruik van openbaar vervoer aan te moedigen moet dat lukken’, zegt Axel Smits, de CEO van PwC.

Volgens onze informatie maakt een project van Ghelamco vlak bij het hotel van Vandervalk in Diegem het meeste kans om de nieuwe PwC-site te worden. Vier jaar geleden koos EY ook al voor die buurt. ‘De aanwezigheid van een station was belangrijk. Vandaag komen veel meer medewerkers dan vroeger met het openbaar vervoer’, zegt EY-woordvoerder Christophe Ballegeer.

Snel op de snelweg

Deloitte heeft zijn hoofdkantoor op de luchthaven van Zaventem, vlak bij de Brusselse ring. En dat is niet onbelangrijk.

‘In een business als de onze, waarbij medewerkers voortdurend bij de klanten moeten zijn, zal de auto nooit helemaal kunnen worden geweerd. Veel meer dan in andere landen zijn bedrijven gespreid over het land en moeilijk bereikbaar voor het openbaar vervoer. Een goede verbinding met de snelweg is dus in ons voordeel’, zegt Piet Vandendriessche, de CEO van Deloitte.