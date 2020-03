Mokerslag voor shoppingcentrum Neo op de Heizel

De Raad van State heeft voor de tweede keer het gewestelijke bestemmingsplan vernietigd dat de bouw van het winkelcentrum Neo op de Heizel mogelijk moest maken. Een oplossing kan er maar komen als Brussel en Vlaanderen een akkoord bereiken.

Net als zijn concurrent Uplace geraakt Neo steeds meer verstrikt in een procedureslag, vooral rond de mobiliteitsproblematiek.

De Brusselse regering heeft in 2013 het Gewestelijk Bestemmingsplan Brussel een eerste keer gewijzigd om op de Heizelvlakte enkele grote projecten, waaronder het shoppingcenter The Mall of Europe, van het Franse Unibail-Rodamco mogelijk te maken.

Er is maar een oplossing mogelijk als Vlaanderen en Brussel samen een oplossing vinden voor Neo en voor de Ring. Thomas Sterckx expert, DLA Piper

De Raad van State heeft in 2015 de planwijziging voor de Heizelsite een eerste maal vernietigd. Daarop heeft de Brusselse regering in 2017 'met een reparatiewetgeving' de Heizelvlakte op dezelfde manier herbestemd, zonder overleg met Vlaanderen. In een nieuw arrest van 6 maart 2020 heeft de Raad van State de planwijziging opnieuw vernietigd.

'In het milieu-effectrapport is geconstateerd dat een nieuwe verbindingsweg tussen het plangebied en parking C (en dus de Ring) onmisbaar is. Die mobiliteitsproblematiek heeft geen oplossing gekregen in het plan', zegt de Raad van State.