Montea beheert meer dan een miljard aan vastgoed

Na een kapitaalverhoging van 160 miljoen euro die meteen in nieuwe projecten werd gepompt, kon logistieke vastgoedspeler Montea moeilijk dalende cijfers voorstellen. De vastgoedportefeuille werd in de eerste drie maanden van het jaar 132,4 miljoen of 15 procent euro meer waard. Al het vastgoed van Montea samen is voor het eerst meer dan een miljard waard.