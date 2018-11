Montea bouwt grootste internetapotheek van West-Europa

Montea, de specialist voor logistiek vastgoed, bouwt net over de grens met Nederland de grootste internetapotheek van -West-Europa.

De Belgische beursgenoteerde vastgoedgroep Montea bouwt in Heerlen een internetapotheek voor het Nederlands-Duitse DocMorris, een bedrijf gespecialiseerd in de online verdeling van geneesmiddelen. Het gaat om een complex van 35.000 vierkante meter. Dat is vergelijkbaar met zes keer de oppervlakte van de Grote Markt van Brussel. Enkel in Zweden is er nog een iets groter internetaptheekproject in Europa.

Het gaat om een forse uitbreiding van de huidige internetapotheek van DocMorris vlakbij het drielandenpunt met België en Duitsland.

De site van DocMorris in Heerlen wordt meer dan dubbel zo groot. Het distributiecentrum zal zo’n 80.000 medicijnen per dag kunnen versturen, drie keer meer dan vandaag.

Montea blijft eigenaar van de site in Heerlen en verhuurt het complex voor 15 jaar aan DocMorris. In het naakte gebouw investeert Montea 25 miljoen euro. Hoeveel DocMorris zelf investeert in de automatisering en inrichting van het gebouw is niet bekend gemaakt. Voor projecten van die omvang praat men snel over 50 miljoen euro en meer.

Booming busineness

Die forse schaalvergroting is nodig. Online apotheken zijn booming business. DocMorris boekte tijdens de eerste zes maanden van 2018 een omzet van 291 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar was dat ‘maar’ 210 miljoen euro. DocMorris richt zich momenteel grotendeels op de Duitse markt, waar online apotheken razend populair zijn.

Bij Montea gaan ze er van uit dat die trend stilaan zal overwaaien naar ons land. 'Voor medische zaken geeft de Belg vandaag nog de voorkeur aan de expertise en vertrouwelijkheid van zijn apotheker. Maar daar komt stilaan verandering in. Zo bestellen steeds meer chronische patiënten - die altijd dezelfde medicatie nodig hebben - vandaag reeds hun producten online. Maar ook andere patiënten beginnen al online geneesmiddelen te bestellen. Dat zijn de eerste stappen, waarna de grote massa op termijn zal volgen', stelt Jo De Wolf, CEO Montea, vast.

Nederland boven

Belgische logistieke vastgoedontwikkelaars zoals Montea, WDP en Groep Heylen/AG Real Estate zijn zeer succesvol in Nederland. Ze leveren zowel de expertise als het kapitaal voor de vastgoedprojecten. Montea bouwde vorig jaar ook al de grootste bakkerij van Europa in Nederland.