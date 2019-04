Montea breidt uit in Nederland

De beursgenoteerde vastgoedspecialist Montea tekende voor bijna 15 miljoen euro aan nieuwe projecten in Nederland.

De logistieke vastgoedspecialist Montea heeft voor 14,6 miljoen euro aan nieuwe projecten ondertekend in Nederland. In Oss koopt Montea een distributiecentrum voor 10,1 miljoen euro. Het pand is verhuurd aan het transportbedrijf Dollevoet. Het bruto aanvangsrendement ligt op 6,73 procent.