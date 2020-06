Montea breidt uit naar Duitsland

Duitsland wordt het vierde land van de specialist in logistiek vastgoed, na België, Frankrijk en Nederland.

Montea kondigt donderdagmorgen nog geen concreet project aan in Duitsland, maar legt al wel uit hoe het te werk zal gaan. Montea gaat in zee met IMPEC Groep. Deze logistieke ontwikkelaar heeft bedrijven als Seifert Logistics, Duvenbeck en Mateco in portefeuille. De voorbije jaren ontwikkelde IMPEC voor meer dan half miljoen vierkante meter verhuurde opslagruimte.

'IMPEC Groep zal voor Montea op zoek gaat naar hoogwaardige én duurzame ontwikkelings- en investeringsopportuniteiten op de Duitse markt. Montea zal voor deze projecten optreden als financiële partner tijdens de ontwikkelingsfase en als eindinvesteerder bij oplevering. IMPEC Groep zal bijdragen tot de forse groeiambitie van Montea', zegt CEO Jo De Wolf.

Duitsland is de meest aantrekkelijke logistieke markt in Europa. Jo De Wolf CEO Montea

Montea hoopt nog voor het einde van het jaar haar eerste projecten in Duitsland aan te kondigen. Duitsland wordt dan het vierde land waar Montea actief is, na België, Nederland en Frankrijk. De groep laat verstaan dat de huidige schuldgraad ruimte voor expansie. 'Met een schuldgraad van 39 procent kunnen we snel groein in Duitsland.'

Eerder al VGP en WDP