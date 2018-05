Montea investeert in 'Airbnb voor magazijnen'

De Belgische vastgoedgroep Montea stapt in een Nederlandse start-up die vraag en aanbod van flexibele vastgoedruimte met elkaar matcht.

Vanaf vandaag gaat het Nederlandse online platform Stockspots ook in ons land van start.

Via Stockspots kan een bedrijf op zoek naar extra, tijdelijke opslagruimte. Anderen die net tijdelijke opslagruimte over hebben, kunnen die op het platform aanbieden. De vergelijking met het toeristische Airbnb is zo niet ver gezocht.

Montea zelf ziet behoorlijk wat potentieel in het systeem. Volgens studies staat in bedrijven ongeveer dertig procent van de opslagruimte geregeld leeg. Anderen zoeken dan juist tijdelijk opslagruimte, bijvoorbeeld in het geval van overproductie of bij seizoensgebonden producten (denk aan chocolade, kerstartikelen enzovoort).

500 Opslagplaatsen In Nederland gaat het al om zo'n 500 opslagplaatsen op Stockspots.

In Nederland is nu al bijna 500.000 m² op 150 locaties 'gematcht' via het platform. Het zou gaan om een vijfhonderdtal geregistreerde opslagplaatsen. Montea sluit nu een exclusief partnerschap met Stockspots af voor ons land en wil tegen eind dit jaar al honderd magazijnen in het aanbod hebben.

Er zijn meer en meer bedrijven die geen groot magazijn nodig hebben, maar een stockageplaats voor slechts een aantal paletten', duidt CCO Peter Demuynck in het persbericht. 'Niet voor negen jaar, maar voor een aantal weken of maanden, en bij voorkeur zo dicht mogelijk bij een heel specifieke locatie. Het is aan dit soort disruptieve innovaties dat onze logistieke sector nood heeft.'