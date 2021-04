Montea investeert in stadshub in Brussel

Van Moer Logistics had al de Trimodal Terminal Brussels in handen. Het gaat van Montea het achterliggende distributiecentrulm huren.

Montea neemt als eerste specialist in logistiek vastgoed een concessie in de haven van Brussel. Huurder Van Moer Logistics koppelt het stadsdistributiecentrum aan zijn aangrenzende containterterminal.

Watergebonden goederenstromen richting Brussel zitten in de lift. Van Moer Logistics heeft daardoor bijkomende capaciteit nodig. Vorig jaar nam het de Trimodal Terminal Brussels (TTB) over in de haven van Brussel, niet zo ver van de verbrandingsoven en het shoppingcenter Docks Bruxsel.

De TTB-terminal die drie transportmodi (water, weg en spoor) combineert, was in 2020 goed voor een overslag van meer dan 40.000 TEU (standaard containermaat). Dat kunnen er beduidend meer worden als ook een vlotte distributie tot bij de klant in de stad, de 'last mile', op een efficiënte manier kan worden georganiseerd.

Aangrenzend

Die oplossing krijgt Van Moer Logistics aangereikt door Montea . Van Moer Logistics huurt van de specialist in logistiek vastgoed het aangrenzende distributiecentrum voor een vaste periode van tien jaar.

Montea is zelf net de nieuwe eigenaar van het distibutiecentrum. Het kocht het gebouw van de logistieke groep DSV voor 7 miljoen euro. Vanuit het bestaande distributiecentrum werd door DSV onder meer de distributie van waters voor Nestlé georganiseerd.

Concessie

Net zoals in de meeste havens en luchthavens staat het distributiecentrum langs de Vilvoordsesteenweg op een grondconcessie. Montea sloot daarom een grondconcessieovereenkomst met de haven van Brussel voor het terrein van 35.000 vierkante meter voor een vaste periode van dertig jaar (verlengbaar met periodes van tien jaar).

We willen ook in Brussel kunnen inspelen op de grote nood aan multimodale hubs met stadsdistributiecentra nabij belangrijke steden. Jo De Wolf ceo Montea

De dubbele transactie genereert voor Montea een netto jaarlijks huurinkomen van 0,7 procent, na aftrek van de concessieverplichtingen. 'Het is een relatief kleine investering, maar wel een met een grote strategische betekenis. We willen ook in Brussel kunnen inspelen op de grote nood aan multimodale hubs met stadsdistributiecentra nabij belangrijke steden', benadrukt Jo De Wolf, de CEO van Montea. 'We konden gelijkaardige projecten opstarten met Blue Gate in Antwerpen, Amazon in Amsterdam en de site van Vorst, ten zuiden van Brussel, vult Peter Demuynck aan, de commercieel directeur van Montea.