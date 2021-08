Montea krikt ambities voor komende jaren fors op

Montea gaat zijn vastgoedportefeuille tegen eind 2024 met 800 miljoen euro opkrikken, of 60 procent hoger dan begin dit jaar. Het dividend zal die opmars gedeeltelijk volgen.

De logistieke vastgoedgroep heeft bij de publicatie van de halfjaarcijfers haar toekomstplannen, onder de noemer Track’24, toegelicht. Het is de bedoeling de portefeuille de komende jaren met 60 procent op te voeren, van 1,4 miljard euro eind 2020 naar 2,2 miljard euro eind 2024. Om dat objectief te realiseren, blijft Montea uitkijken naar strategische toplocaties, multifunctionele gebouwen en de maximale benutting van de ruimte. Met een bezettingsgraad van 99,7 procent in de eerste jaarhelft van 2021 is dat laatste nu al geen loze belofte.

Die forse groei zal ook de winst per aandeel, en dus ook het dividend, ten goede komen. De EPRA-winst per aandeel, dus zonder rekening te houden met de waardeschommelingen van de portefeuille, moet tegen die tijd 4,3 euro per aandeel bedragen, het brutodividend zou stijgen aar 3,45 euro per aandeel. Of 20 procent meer dan over 2020.

Voorlopig ligt Montea goed op schema om die doelen te realiseren. De vastgoedgroep kende dankzij de boomende e-commerce en de aanleg van voorraden een sterke eerste jaarhelft. De EPRA-winst steeg met 15 procent tot 31,4 miljoen euro. Of 1,96 euro per aandeel.

Hoger dividend

Dankzij dat goede resultaat verhoogt Montea voor dit jaar de doelstellingen. De EPRA-winst per aandeel zou uitkomen op 3,74 euro per aandeel in plaats van de eerder geschatte 3,68 euro. Het brutodividend zou over 2021 3,02 euro per aandeel bedragen. Of 6 cent meer dan eerst gedacht. Tegelijk zou de portefeuille moeten doorgroeien naar 1,6 miljard euro. Eind juni was die al 1,5 miljard euro waard. Montea heeft ook voldoende armslag, want met een schuldgraad van 36,9 procent heeft het bedrijf voldoende ruimte om verder te investeren.