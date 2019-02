Montea lanceert kapitaalverhoging van 160 miljoen euro

Montea, de specialist in logistiek vastgoed, lanceert een kapitaalverhoging van 160 miljoen euro. Dat is meer dan bij alle vorige kapitaalverhogingen van de groep samen.

Montea kende vorig jaar een zeer sterke groei van de portefeuille. De schuldgraad kwam daardoor per eind december uit op 51,3 procent.

De groep uit Erembodegem kondigde deze ochtend bij de bekendmaking van de jaarresultaten meteen al voor 83 miljoen euro bijkomende investeringen aan in Nederland (37 miljoen euro), Frankrijk (22 miljoen euro) en in zonnepanelen (24 miljoen euro). De totale oppervlakte aan zonnepanelen wordt verviervoudigd.

Jo De Wolf, de CEO van Montea, steekt het niet onder stoelen of banken dat de groep ook dit jaar fors wil uitbreiden. Tot op vandaag zijn er al voor 118,6 miljoen euro aan investeringen in 2019 en 2020 geïdentificeerd. Inclusief investeringen die reeds waren voorzien op de balans van vorig jaar, maar in 2019 nog moeten worden betaald, loopt de 'cash out' op tot 130,1 miljoen euro.

Korting

Om te vermijden dat de schuldgraad te ver zou oplopen (de groep wil onder de 55 procent blijven), wordt een grote kapitaalverhoging gelanceerd voor een bedrag van 160 miljoen euro.

De inschrijvingsperiode loopt van vrijdag 22 februari tot en met 28 februari. Negen toewijzingsrechten geven recht om in te schrijven op twee nieuwe aandelen. Zowel coupon 20, die het toewijzingsrecht vertegenwoordigt, als coupon 21, die het dividend voor het boekjaar 2018 vertegenwoordigt, wordt vandaag 21 februari nabeurs onthecht. De plaatsing van de scrips zal in principe gebeuren op 1 maart. ING leidt de plaatsing.

De uitgifteprijs bedraagt 56,20 euro per nieuw aandeel Montea. Dat vertegenwoordigt een korting van 13 procent op de slotkoers van woensdag (67,40 euro) en van 11 procent op de theoretische beurskoers (na onthechting van coupon 20 en coupon 21).

Met de kapitaaloperatie van 160 miljoen euro wil Montea meer ophalen dan bij zijn drie vorige kapitaalverhogingen van 2010 (40 miljoen euro), 2014 (52 miljoen euro) en 2017 (68 miljoen euro) samen.

Dividend

De EPRA-winst (de winst uit de kernactiviteiten) steeg in 2018 met 14 procent in plaats van de verwachte 10 procent. Daardoor wordt de uitkering van het dividend verhoogd met 4 procent (in plaats van de verwachte 3 procent) tot 2,26 euro per aandeel.