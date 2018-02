Montea plant verdere groei in 2018

De specialist in logistiek vastgoed Montea heeft in 2017, een jaar van sterke groei, goed gepresteerd en verhoogt zijn dividend met 3 procent. Voor het lopende jaar plant Montea verdere expansie en een hogere winst.

Die groei komt echter (nog) niet tot uiting in het netto huurresultaat , dat slechts met 1 procent steeg tot 40,8 miljoen euro. Montea geeft daarvoor een dubbele verklaring. In 2016 was het huurresultaat voor 2,3 miljoen aangedikt door een verbrekingsvergoeding. Bovendien werden eind 2016 twee Franse panden, goed voor een jaarlijkse huuropbrengst van 4 miljoen euro verkocht.

De zogenaamde EPRA-winst - de courante winst uit operationele activiteiten - steeg afgelopen jaar met 12 procent tot 26,8 miljoen euro. Per aandeel is de winstgroei kleiner omdat door de kapitaalverhoging van september het bedrag over meer aandelen moet worden gedeeld. De EPRA-winst per aandeel nam met 4,5 procent toe tot 2,58 euro. Dat is in lijn met de verwachting van Degroof Petercam.