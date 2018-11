Montea scherpt jaardoelstellingen aan

Dankzij een sterk groeijaar mikt Montea, de specialist in logistiek vastgoed, nu op een vastgoedportefeuille van meer dan 900 miljoen euro eind dit jaar.

Eind september bedroeg de reële waarde van Montea's vastgoedportefeuille 872 miljoen euro. Dat is 153,2 miljoen euro of 21 procent meer dan begin dit jaar. De sterke toename is te danken aan de oplevering en de verdere ontwikkeling van verschillende sites in België, Frankrijk en Nederland, en ook aan de aankoop van nieuwe sites in Frankrijk en Nederland.

Montea streefde aanvankelijk naar een portefeuille van 800 miljoen euro tegen eind 2018, maar heeft die doelstelling nu al gehaald. Daarom wordt de doelstelling nu opgekrikt tot meer dan 900 miljoen euro.

De forse groei weerspiegelt zich ook in de resultaten. Het netto huurresultaat nam over de eerste negen maanden met 19 procent toe tot 35,9 miljoen euro. De EPRA-winst (wat zoveel is als de netto courante winst) steeg met 27 procent tot 25,2 miljoen euro.

Omdat Montea in september een kapitaalverhoging doorvoerde, moet de winst over meer aandelen worden gespreid. Hierdoor is de groei van de EPRA-winst per aandeel kleiner: 10 procent tot 2,08 euro per aandeel.

Een andere positieve evolutie is dat de bezettingsgraad van de panden is gestegen van 96,6 procent eind juni tot 97,9 procent eind september. Dat is te danken aan de verhuur van gebouwen in Milmort en Hulsdonk. Montea verwacht dat de bezettingsgraad in het vierde kwartaal nog iets zal verbeteren tot meer dan 98 procent. Oorspronkelijk mikte het bedrijf op 95 procent voor dit jaar.