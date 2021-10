Montea spijkert winst bij dankzij groeiende e-commerce

De specialist in logistiek vastgoed zit op schema met een stevige investeringsronde die onder meer een intrede in Duitsland met zich meebrengt. Al hadden analisten meer verwacht.

Montea zit op track met Track24. Dat is de voornaamste boodschap in het kwartaalrapport van de logistiek vastgoedspeler. Track24 is de naam van de investeringsagenda waarmee Montea zich voorneemt tegen 2024 800 miljoen euro te investeren. Al 200 miljoen euro daarvan is voltrokken.

In het derde kwartaal was er een eerste uitbreiding naar Duitsland, waar ook de grotere concurrenten VGP en WDP actief zijn. Montea verwierf er twee herontwikkelingsprojecten in Mannheim en Leverkusen.

'Al onze acquisities dit jaar deden we tegen een prijs die lager was dan of in lijn lag met de waardebepaling van vastgoeddeskundigen', zegt Montea. Het Aalsterse bedrijf realiseert op die investeringen een netto-aanvangsrendement van 6,5 procent, exclusief grondreserve.

De bezettingsgraad van de portefeuille bedraagt 99,6 procent. Alleen in het Franse Mesnil-Amelot is er momenteel leegstand. Daar bezit Montea een magazijn in de buurt van de luchthaven van Charles de Gaulle.

De EPRA-winst, de winst uit de kernactiviteit van vastgoedverhuur, kwam uit op 2,87 euro per aandeel, een stijging met 8 procent ten opzichte van vorig jaar. Montea stelt zich tot doel om dat resultaat te verhogen naar 3,74 euro per aandeel tegen het jaareinde. Dan zou de totale portefeuillewaarde 1,6 miljard euro bedragen.

Beleggers krijgen daarmee zicht op een dividend van 3,02 euro bruto, goed voor een dividendrendement van 2,2 procent. Door de opgelopen koers ligt het dividendrendement lager dan gebruikelijk.

'De koers heeft geprofiteerd van de huidige angst voor inflatie', zegt KBC Securities-analist Wim Lewi. 'We zijn overtuigd dat beleggers die zoeken naar rendement zullen blijven jagen op groeiende gvv's als Montea en bereid zijn in ruil een lager dividendrendement te accepteren.'