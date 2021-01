Montea wordt huisbaas van Amazon

De specialist in logistiek vastgoed ontwikkelt bij Schiphol een leveringscentrum voor Amazon, het eerste 'delivery station' van de e-commercegigant in de Benelux.

Het leveringscentrum van 10.600 m² moet extra capaciteit en flexibiliteit creëren in het leveringsnetwerk van Amazon. Pakjes worden naar zo'n leveringscentrum verstuurd vanuit de bestaande grote distributiecentra van Amazon. Ze worden er vervolgens in bestelwagens geladen en aan de klanten bezorgd. De pakjes worden in het leveringscentrum niet echt gestockeerd.

Amazon Logistics wil met de uitbouw van een netwerk van leveringsstations de onafhankelijke lokale koeriersbedrijven helpen bij de uitbouw van hun activiteiten. Het eerste in de Benelux komt vlak bij de luchthaven Schiphol in Nederland.

Montea investereert 27 miljoen euro. Amazon huurt het gebouw en de parking voor een periode van tien jaar. De site zal operationeel zijn in de zomer van 2021.

200 jobs

Amazon creëert 200 directe jobs in het leveringscentrum. Zowat 450 chauffeurs van zelfstandige koeriersbedrijven zullen er pakjes ophalen en bezorgen aan klanten in heel Nederland.

Naast de XXL-magazijnen neemt het aantal 'last mile'-oplossingen in onze portfolio toe. Hylcke Okkinga Directeur Montea Nederland

Door de coronacrisis is de onlinewinkel van Amazon nog nog sterker gegroeid. De groep werft massaal mensen aan.



De zogeheten 'last mile' is vaak moeilijk in dichtbevolkte gebieden zoals grootsteden. 'Naast de XXL-magazijnen neemt het aantal 'last mile'-oplossingen in onze portfolio toe, met kleinere units die specifiek ontwikkeld worden voor de levering aan de eindconsument, in een straal van 20 à 30 km', stelt Hylcke Okkinga, de directeur van Montea Nederland.

Eind september vertegenwoordigde de vastgoedportefeuille van Montea een oppervlakte van 1,43 miljoen m², verspreid over 72 locaties. Een derde van de portefeuille bevindt zich nu in Nederland. Het ontwikkelingspotentieel van Montea is vandaag in Nederland groter dan in België.

Door de transactie zullen de huurinkomsten van Montea met 3 procent stijgen op de totale portefeuille en met 8 procent in Nederland.

Groeimarkt Nederland

Het is al jaren veel gemakkelijker om in Nederland geschikte terreinen te vinden en mensen flexibel (ook 's nachts) aan het werk te zetten. Veel e-commerce voor de Belgische markt wordt georganiseerd vanuit Nederland.

In sommige regio's in Nederland is er sinds een tweetal jaar wel meer verzet tegen het neerzetten van 'grote dozen', zoals tegenstanders de grote distributiecentra wel eens noemen. Niet overal in Nederland is nog voldoende ruimte beschikbaar voor logistiek. Ook duiken tekorten aan arbeidskrachten op.