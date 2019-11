Monumentaal pand De Karmeliet te koop

Het voormalige Brugse sterrenrestaurant De Karmeliet staat te koop. Het herenhuis uit 1830 in de Langestraat wordt verkocht voor 2,6 miljoen euro. Drie jaar geleden viel het doek over het restaurant , en besloot chef-kok en eigenaar Geert Van Hecke er een feestzaal van te maken.

Na 33 jaar en drie sterren wou Van Hecke het over een andere boeg gooien. Hij begon Zet'joe, een ander restaurant verderop in de Langestraat, dat in 2017 ook een ster behaalde.

Volgens Sebastien Delobelle, de zaakvoerder van de vastgoedgroep Panorama, die de verkoop voor haar rekening neemt, gaat het om een uniek pand. 'Een pand van dat volume en met die oppervlakte, dat beschikt over voldoende parkeergelegenheid en bovendien in het hartje van Brugge ligt, biedt veel mogelijkheden.' Het pand is ingericht als feestzaal en restaurant, maar volgens Delobelle is er interesse uit uiteenlopende sectoren.