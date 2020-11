Moody's : 'Woningprijzen dalen door corona'

De coronacrisis zal vooral in 2021 in veel landen van Europa de woningprijzen drukken.

Ondanks de dalende prijzen zal de betaalbaarheid van woningen in Europa verder afnemen door de impact van Covid-19. Dat voorspelt het onderzoeksbureau Moody's.

Moody's stelt vast dat de prijzen in 2020 vrij stabiel bleven in de meeste landen door de nooit geziene steunmaatregelen van de overheden. Toch verwacht het onderzoeksbureau dat de prijzen in de nasleep van de coronacrisis in 2021 in de meeste landen dalen door de zware economische terugval door de pandemie. In 2022 kan er misschien een herstel op gang komen.

Toerisme

De woningprijzen zullen vooral dalen in de landen die sterk afhankelijk zijn van van het toerisme. Het bruto binnenlandse product (bbp) hangt in Italië voor 13 procent af van de het toerisme, in Duitsland is dat slechts 4 procent. Door het samenvallen van corona en de brexit is ook de woningmarkt in het VK zeer kwetsbaar.

Duitsland en de noordelijke landen lopen minder kans op prijsdalingen. De huurmarkt is er sterk geregulariseerd. Dat leidt tot een structureel onderaanbod en dat remt een terugval af. Ook de goed ontwikkelde sociale zekerheid werkt er ondersteunend.

België

Moody's doet geen directe uitspraak over de evolutie van de prijzen in België. Indirect komt België eruit als een middenmoter. Niet Italië of Spanje, maar ook niet Duitsland of Denemarken.

Het panel van vastgoedexperts van De Tijd gaat uit van prijsstijgingen van 1 tot 1,5 procent in 2021. Dat is beduidend minder dan de minimaal verwachte 3 procent stijging dit jaar.

Betaalbaarheid

Ondanks de verwachte prijsdalingen zal de betaalbaarheid van een woning voor jongeren en lagere inkomensgroepen verslechteren. In het postcoronatijdperk zullen velen een lager inkomen hebben en moeilijker financiering krijgen. De kloof tussen arm en rijk vergroot.

Meer sociale woningen

De vraag naar socialewoningbouw en huurmarktregulering zal toenemen. Het eerste is een gevolg van de stijgende werkloosheid en de dalende inkomens. Het tweede moet de steeds grotere groep van kwetsbare huurders beschermen. Daardoor zullen op korte termijn de achterstanden aan huurinkomsten bij huisvestingsmaatschappijen en lokale overheden (OCMW's) toenemen.

Steden