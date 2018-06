NEO-architect: ‘De Heizel ligt er nog altijd bij als in de jaren vijftig'

Achter het gecontesteerde Brusselse vastgoedproject NEO schuilt de minzame toparchitect Jean-Paul Viguier. ‘Weerstand is normaal.’

De Heizelsite is een curieus lapje Brussel. Verspreid over 68 hectaren, doorsneden door brede asfaltwegen, liggen parken en gebouwen in een kakafonie van stijlen. Een typisch Belgische koterij, met pal in het midden het Koning Boudewijnstadion. Precies hier verrijst binnenkort een van de grootste vastgoedprojecten van Brussel: NEO.

‘De eerste keer dat ik over het terrein wandelde, dacht ik: dit is veel te klein voor dit project.’ zegt Jean-Paul Viguier. De vanuit Parijs opererende architect denkt op grote schaal, in staal en aluminium. Hij wordt de ‘discreetste onder de grote Franse architecten’ genoemd: zijn naam is weinig bekend, hoewel miljoenen mensen zijn gebouwen gebruiken.

Viguier is de architect van wolkenkrabbers, van congrescentra, bedrijvenparken, hoofdzetels en musea. In Parijs bouwde hij de Canadese ambassade, het 13 hectare grote Parc André Citroën en de 194 meter hoge Majungawolkenkrabber in de zakenwijk La Défense. Hij ontwierp het Natuurhistorisch museum van Toulouse, het Sofitel-hotel in Chicago en de hoofdzetels van de treinbouwer Alstom Transports in Saint-Ouen en France Télévision in Parijs. NEO is zijn eerste grote project in België.

NEO Het vastgoedproject NEO omvat in het ontwerp van Jean-Paul Viguier een shoppingcenter (‘The Mall of Europe’), met liefst tien voetbalvelden aan winkels en 9.000 vierkante meter horeca, maar ook 590 woningen, een crèche, een rusthuis, kantoren, een bioscoop en pretparken. Dat wordt allemaal gebouwd op de smalle lap grond tussen het Koning Boudewijnstadion en de Houba-De Strooperlaan op de Brusselse Heizelsite. Als alles goed gaat, gaat tegen 2019 de eerste spade in de grond. Projectontwikkelaar Unibail-Rodamco, de grootse Europese speler in commercieel vastgoed, investeert ruim 550 miljoen. Ook de Belgische partners Besix en CFE financieren mee. In totaal zou het consortium zo’n 800 miljoen euro in het project stoppen.

Viguier wijst naar het hoger gelegen Heizelplateau, waar het Atomium staat. ‘Het niveauverschil tussen het laagste punt van het terrein en het plateau bedraagt 25 meter. Dat is erg veel. Maar ik heb van de hoogteverschillen gebruikgemaakt om de ruimte beter te benutten. We realiseren hier 140.000 vierkante meter op 18 hectare. Er wordt enorm compact gebouwd.’

De architect haalt een iPad tevoorschijn en toont de artist impressions van het ontwerp, met frisse waterpartijen, weelderig groen, mensen die flaneren. ‘Kijk hier, tussen de terrasjes: je ziet er zo een bandje spelen. Het is de ambiance van de stad die we hier willen brengen. We bouwen hier een nieuwe stad aan de rand van de stad.’ Enthousiast tikt hij prent na prent aan. ‘Hier kan je dineren met zicht op het sportpark en wandelen over de promenade. En hier komt la rue des arts, met kunstgalerijen voor lokaal artistiek talent. Et voilà: vous êtes en ville ici.’ Zijn zachte stem wordt af en toe overstemd door voorbij razende auto’s en bussen.

Betonstop

Op de iPad ziet het er allemaal fantastisch uit, in de praktijk ligt de Heizelsite gesandwicht tussen de Modelwijk, een artefact van Expo 58, en het lompe sportstadion. Bewonersverenigingen van de aanpalende dichtbevolkte wijken vrezen door de komst van NEO een bijkomend verkeersinfarct, wateroverlast door de verstening van de grond en verdere aantasting van de groene, open ruimte. De vergunningsaanvraag maakt gewag van mogelijk een nieuwe weg door het nu nog gezellige Osseghempark. De kmo-vereniging Unizo waarschuwt voor de impact op de winkels in de omliggende Vlaamse gemeentes en de Brusselse binnenstad. Ook milieu- en burgerorganisaties verzetten zich tegen wat zij een ‘megalomane nachtmerrie’ noemen. Het project leverde liefst 229 bezwaarschriften op. De Vlaamse regering gaf het project op Brussels grondgebied een (niet-bindend) negatief advies wegens de negatieve impact op de mobiliteit en de luchtkwaliteit. Er wordt gerekend op 25.000 extra auto’s per dag, voor 3.700 parkeerplaatsen en zonder vlotte verbindingsweg.

Viguier hoort het met zijn minzame glimlach aan. Met zijn zwarte hoed en beige trenchcoat over een zwart pak is hij de verpersoonlijking van de artistieke Franse maître-architect. Maar zijn boodschap is zakelijk en pragmatisch. ‘Deze site ligt er nog altijd bij zoals in de jaren vijftig, Expo 58 heeft echt zijn stempel op het terrein gedrukt. Er is nooit echt een geheel van gemaakt. Daar willen we vandaag mee beginnen. Maar dan met een echte stedelijke ambitie. We moeten echt tegemoetkomen aan de uitdagingen waar alle Europese steden tegenaan lopen: steeds meer ruimte is bebouwd.’

Hij heeft gelezen over de Vlaamse ‘betonstop’, zegt hij, ‘Heel interessant. De ruimte is schaars maar steeds meer volk trekt naar de stad. 50 procent van de wereldbevolking woont in steden, binnenkort wordt dat 75 procent. Juist daarom ben ik er een grote voorstander van verschillende functies samen te brengen. Zoals hier gebeurt. Dat is veel efficiënter.’

Hij somt de voordelen van het project op: de warmte die de airconditioning van de winkels afgeeft, wordt gerecupereerd voor de verwarming van het water in de woningen. Garages die overdag shoppers ontvangen, worden ’s avonds parking voor de bewoners. De waterpartijen en bassins zijn er niet alleen ter verfraaiing, ze vangen ook regenwater op en moeten wateroverlast tegengaan. ‘De duurzaamheid en de energie-efficiëntie van dit project zijn heel hoog. Als je de plannen op die manier voorstelt aan ecologisten, zijn ze meestal ook overtuigd.’

Hij was er zelf bij, op de overlegmomenten en de vragenrondes voor de buurtbewoners. Hij kent hun verzuchtingen. Volgens Viguier is er ook naar geluisterd en zijn ze beantwoord. ‘Het waterbassin is groter gemaakt omdat ze vreesden voor overstromingen door verstening. De hoogte van de woontorens is aangepast. Er is een crèche gekomen. Er waren ook veel vragen over mobiliteit, vragen die ik begrijp. Het openbaar vervoer wordt zo ingepland dat het gemakkelijker, sneller en aangenamer is met de metro of de tram te komen dan met de wagen. In Lyon hebben we met Confluence een gelijkaardig project gebouwd, een complex met winkels, restaurants en woningen. Daar komt 80 procent van de bezoekers met het openbaar vervoer.’

Men protesteert vaak niet tegen het project zelf maar tegen het beleid. Daar kan je als architect niet zoveel tegen beginnen. Jean-Paul Viguier Architect

Overleg noemt hij een belangrijk onderdeel van ‘de democratische oefening die stadsplanning en architectuur is’. ‘Maar die discussie moet wel worden gevoerd op basis van een voorstel. We gaan niet naar de mensen toe met de vraag: wat willen jullie? Ik doe niet aan politiek. Ik doe aan herinrichting van het stadslandschap. Je komt met een voorstel en daarover mogen vragen worden gesteld. Uit het gemeenschappelijk overleg kunnen aanpassingen komen. Als architect moet je het publiek ook overtuigen van het voorstel. Maar het moment dat je begint met compromissen te sluiten over je ideeën, kan je er beter mee stoppen.’

Hij is gewend aan verzet, ‘weerstand is normaal’, zegt hij. ‘Protest tegen architectuur wordt ook snel geïnstrumentaliseerd. Men protesteert niet tegen het project zelf maar tegen het beleid. Het project wordt een vehikel om overtuigingen over te dragen. Daar kan je als architect niet zoveel tegen beginnen.’

In Nîmes bouwde hij naast de Pont du Gard een museum voor archeologie, een monoliet in wit beton. Naast de kathedraal van Rouen verrees een appartementsblok in glas en staal. De kathedraal van Reims kreeg een hypermodern mediacentrum als buur. Telkens regende het rechtszaken, Anti-Viguier-manifestaties trokken door de straten. ‘Men vindt het nog altijd choquerend om nieuwbouw naast historische gebouwen te plaatsen. Ik heb er juist een erezaak van gemaakt om hedendaagse architectuur neer te zetten op de moeilijkste plaatsen. Om te bewijzen dat het mij niet alleen zou lukken, maar ook dat we alle weerstand zouden overwinnen. Vandaag trekt de mediathèque in Reims 800.000 bezoekers per jaar, ze vinden het gebouw magnifiek. Na het schandaal en het debat volgt doorgaans de integratie: het project wordt omarmd. Dat is keer op keer gelukt, met veel geduld en overtuiging. Et sans compromis.’