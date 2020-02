Na sterk 2019 verwacht Vastned Retail Belgium minder winst

Een van de winkelpanden van Vastned Retail Belgium, een historisch gebouw in de Zonnestraat in Gent

Vastned Retail Belgiium, de specialist in winkelvastgoed op toplocaties, heeft in 2019 goed geboerd. Door enkele desinvesteringen zal de winst dit jaar lager uitvallen.

Vastned Retail Belgium blijft vasthouden aan de focus op topkwaliteit, zowel wat de ligging als de winkelpanden zelf betreft. Die filosofie leidde er vorig jaar toe dat enkele niet-strategische activa werden verkocht. Dat was onder meer het geval voor een winkelpand in de binnenstad van Luik en voor een retailpark in Ans. Deze verkopen brachten respectievelijk 0,7 en 2,5 miljoen euro op.

Qua bezetting was 2019 een topjaar voor Vastned Retail Belgium: eind december was liefst 98,8 procent verhuurd, nog iets meer dan het al sterke resultaat van een jaar eerder (98%). Het vastgoedbedrijf sloot in de loop van 2019 in totaal 26 verhuurtransacties af, goed voor 4,6 miljoen euro aan jaarlijkse huurinkomsten of circa 23 procent van het totaal.

De huurinkomsten kwamen vorig jaar een fractie (0,2 miljoen euro) lager uit dan in 2018 op 19,2 miljoen euro. De daling is te wijten aan de verkoop van de twee hogervermelde niet-strategische panden en aan nieuwe verhuringen die in 2018 en 2019 werden afgesloten tegen lagere voorwaarden.

De EPRA-winst kwam dan weer iets hoger uit op 14,7 miljoen euro tegen 14,5 miljoen in 2018. Per aandeel stijgt de EPRA-winst van 2,85 tot 2,90 euro. Deze winst zal worden uitgekeerd als dividend.

De schuldgraad bedroeg eind vorig jaar 27,9 procent en bleef nagenoeg stabiel.