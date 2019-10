Nationale Bank lanceert grootscheeps vastgoedproject

De Nationale Bank zet binnenkort haar drukkerijgebouw in hartje Brussel te koop. De verkoop is de eerste stap in een groot vastgoedproject met mogelijk een flinke meerwaarde.

De Nationale Bank van België (NBB) neemt aan weerszijden van de statige de Berlaimontlaan in Brussel veel kantoorruimte in voor haar hoofdzetel. Maar daar komt de komende jaren veel verandering in. De eerste stap is de verkoop van het gebouw van de gelddrukkerij. De Nationale Bank zet begin 2020 haar drukkerijactiviteiten stop omdat die nog moeilijk te rendabiliseren zijn. De sluiting wordt opgevangen door een joint venture met de centrale banken van Portugal en Oostenrijk.

De Nationale Bank zoekt door de stopzetting niet alleen overnemers voor het drukkerijmateriaal. Dat kan door zijn gevoelige karakter alleen worden verkocht aan andere centrale banken. Ook het gebouw van zo’n 20.000 m² belandt in de etalage. De procedure is in gang gezet, vernam De Tijd, en NBB-woordvoerder Geert Sciot bevestigt de informatie.

Marcel Van Goethem

De Nationale Bank laat zich voor de verkoop van het gebouw begeleiden door een consultant. ‘We hebben zelf onvoldoende expertise’, legt Sciot uit. Volgens onze informatie heeft de Brusselse specialist in bedrijfsvastgoed Freestone de beste kaarten. Maar de NBB zegt dat de beslissing nog niet gevallen is.

Door al die projecten in het centrum van Brussel evolueren we van ruim 200.000 m² eigendom naar ongeveer 87.000 m². Woordvoerder NBB Geert Sciot

Het gebeurt zelden dat zo’n groot gebouw - van de hand van de bekende architect Marcel Van Goethem, maar niet beschermd - op wandelafstand van het Centraal Station en de Grote Markt te gelde wordt gemaakt. Dat kan de prijs behoorlijk opdrijven.

De Nationale Bank heeft nog meer plannen. In Zellik bouwt ze een nieuw cashcentrum en kluizencomplex, waar de verwerking van baar geld grotendeels zal worden geautomatiseerd. Nu gebeurt dat nog in de hoofdzetel, maar wegens alle problemen met bereikbaarheid en beveiliging wordt dat almaar moeilijker.

Hoofdzetel renoveren

Zodra het gebouw in Zellik klaar is, mogelijk in of rond 2023, gaat de Nationale Bank haar hoofdzetel grondig renoveren en aanpassen aan de nieuwe manier van werken, bijvoorbeeld met landschapskantoren. Dat project neemt zo’n vijf à zes jaar in beslag. Door de grootscheepse renovatie moet het personeel tijdelijk elders onderdak vinden. Waar is nog niet bekend, maar de NBB is nu al aan het rondkijken. ‘We hebben enkele offertes ontvangen. De beslissing valt binnenkort’, zegt Sciot.

Van ongeveer 3.000 werknemers twee decennia geleden gaat de Nationale Bank naar 1.700 à 1.800 medewerkers. Lang niet iedereen zal nog een eigen bureau hebben.

Als de hoofdzetel vernieuwd is, gaat de instelling haar gebouw aan de overzijde van de de Berlaimontlaan, NBB2 in het jargon van de bank, ook afstoten. Dat gebeurt vermoedelijk in of rond 2028. Ook een gebouw aan de Kanselarijstraat, dat nu nog deels tijdelijk gehuurd wordt, is dan niet meer nodig.

‘Door al die projecten in het centrum van Brussel evolueren we van ruim 200.000 m² eigendom naar ongeveer 87.000 m²’, zegt Sciot. ‘Dat is mogelijk door hervormingen, personeelsvermindering en de evolutie van onze activiteiten.’ Van ongeveer 3.000 werknemers twee decennia geleden gaat de Nationale Bank naar 1.700 à 1.800 medewerkers. Lang niet iedereen zal nog een eigen bureau hebben.

Regionale vestigingen

Op termijn blijven dus enkel de eigenlijke hoofdzetel, het cashcentrum in Zellik en het museum aan de Warmoesberg over. Van de regionale vestigingen rest enkel nog het gebouw in Kortrijk, waar niemand meer werkt maar dat voorlopig niet verkocht wordt omdat het dient als mogelijke back-up. De gebouwen in Luik en Hasselt werden al van de hand gedaan. In 2014 werd de bijbank in Antwerpen, een eclectisch gebouw uit 1879, openbaar verkocht voor 7 miljoen euro. De herbestemming is nog niet echt duidelijk.

NBB2 is zowat driemaal groter dan de drukkerij en even goed gelegen. Dat gebouw brengt op termijn waarschijnlijk dus nog meer op. De Nationale Bank heeft eerder relatief beperkte meerwaarden op de verkoop van vastgoed via haar dividend naar de aandeelhouders laten vloeien: de staat en een reeks minderheidsaandeelhouders.