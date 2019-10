Nederlands pensioenfonds stapt in Belgische parkingreus

Het Nederlandse pensioenfonds APG heeft een belang van 39 procent verworven in Interparking, de grootste uitbater van parkings in ons land. APG neemt de participatie over van het Canadese CPPIB.

Het was al een tijdje bekend dat het Canadese pensioenfonds CPPIB werkte aan een exit uit Interparking, dat 949 parkingsites in negen landen uitbaat. Met ongeveer 415.000 parkeerplaatsen is Interparking een van de grotere spelers in Europa.

Vijf jaar geleden stapte CPPIB in het kapitaal. Het pensioenfonds betaalde toen 376 miljoen euro voor een belang van 39 procent. Dat kwam overeen met 13 keer de toenmalige brutobedrijfswinst (ebitda). Het waardeerde Interparking op 1,4 miljard euro.

2,46 miljard Interparking De ondernemingswaarde van Interparking bedraagt 2,46 miljard euro.

Hoeveel de Canadezen nu voor hun belang ontvangen, is niet bekend. Als men dezelfde 'multiple' toepast - rekening houdend met de brutobedrijfswinst van 2018 van 143 miljoen euro - dan is het belang van CPPIB zo’n 725 miljoen euro waard. Schulden inbegrepen (604 miljoen eind vorig jaar), klimt de ondernemingswaarde van Interparking op tot 2,46 miljard.

Pensioenen

Met APG krijgt Interparking een ander pensioenfonds in zijn aandeelhoudersstructuur. APG beheert 529 miljard euro aan pensioenen van circa 21.000 werkgevers, en staat in voor het pensioen van een op de vijf gezinnen in Nederland. Het fonds heeft zich al sinds 2004 opgeworpen als een actieve infrastructuurinvesteerder. Het investeerde tot vandaag ongeveer 14 miljard euro en beheert 32 directe participaties in portefeuillevennootschappen. APG is actief in nutsvoorzieningen, telecom en transportinfrastructuur.