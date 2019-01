Nederlandse kantorenmarkt | Rollercoaster aan de Keizersgracht

De rekenmeester, het echte verhaal achter de cijfers.

De Nederlandse economie is terug van weggeweest. En dat merk je aan de prijzen die worden betaald voor kantoren in Amsterdam.

Het Amerikaanse Marathon Asset Management verkocht zopas ‘5 Keizers’, vijf aaneengesloten kantoorpanden aan de Keizersgracht - de straat met de meeste miljoenenwoningen in Nederland - voor 142 miljoen euro aan het Duitse Union. Het gaat in totaal om maar 15.000 vierkante meter kantoorruimte. Het zijn ook geen historische panden, laat staan monumenten. Ze werden in de loop van de vorige eeuw afgebroken en vervangen door nieuwbouw.

De Amerikanen hebben er snel een forse winst op gemaakt. Volgens de krant De Telegraaf kochten ze het pand nog geen drie jaar geleden voor 67 miljoen euro van Credit Suisse. De bankgroep had het pand zelf voor maar 46 miljoen euro in de boeken staan.

Het verhaal van het complex ‘5 Keizers’ illustreert wat voor een rollercoaster de vastgoedmarkt van kantoren kan zijn. Zeker bij onze Noorderburen. Nederland werd veel harder dan België getroffen door de financiële crisis. Vooral de vastgoedmarkt kreeg het zwaar te verduren, zowel die voor woningen, retail als kantoren. In de jaren voor de crisis was in Nederland waanzinnig veel kantoorvastgoed ontwikkeld.

De kredietverlening was er veel langer verstoord dan in België. Eind 2016 stond in Amsterdam 11 procent kantoorruimte leeg. Nog iets meer dan in Brussel. Ook het complex ‘5 Keizers ‘ heeft zijn deel van de crisis gehad. Het stond na 2008 lang leeg.

De latere Amerikaanse eigenaars gingen ervan uit dat een degelijk gebouw met een uitstekende ligging op een bepaald ogenblik tot zijn recht zou komen. Aan de ligging moesten en konden ze niets veranderen. Ze gaven het gebouw wel een stevige opknapbeurt tussen 2014 en 2016. Net op tijd om in de fors aantrekkende economie een tophoofdhuurder te kunnen strikken. Dat is de New Business School van de vermaarde Universiteit Nyenrode. De site biedt ook onderdak aan een vestiging van de exclusieve supermarktketen Marqt.

De leegstand in de kantoren in Amsterdam is teruggevallen tot 4,6 procent vandaag. Dat is een van de laagste cijfers onder de Europese kantoorsteden en nergens was de daling zo fors. In Brussel schommelt de leegstand rond 8 procent. En Amsterdam heeft meer uitzicht op forse huurprijsstijgingen dan de Belgische hoofdstad.

Waarom de kantorenmarkt in Amsterdam het beduidend beter doet dan die in Brussel? Economisch gaat het beter in Nederland dan in België. Ook konden tal van verouderde kantoren worden omgebouwd tot woningen, scholen of studentenhuisvesting, omdat de nood daaraan er zo veel groter is dan bij ons en vergunningprocedures er sneller en vooral rechtszekerder verlopen. Nederland trekt ook meer grote bedrijven aan en haalt meer brexitverhuizers binnen dan Brussel.

De vraag naar vastgoed wordt uiteindelijk bepaald door de fundamentele economische conditie van een samenleving. Brussels, you have a problem.