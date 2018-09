Nederlandse vastgoedtaks treft ook Belgische bedrijven

Nederland zet door met zijn plannen om het fiscaal gunstige statuut van vastgoedvennootschappen te schrappen. Ook Belgische groepen die in Nederland actief zijn, zoals WDP en Cofinimmo, betalen een prijs.

In de woensdagnamiddag voorgestelde belastingplannen stelt de Nederlandse regering uitdrukkelijk dat genoteerde vastgoedfondsen vanaf 1 januari 2020 vennootschapsbelasting zullen moeten betalen op de inkomsten van hun Nederlandse activa.

De maatregel komt er als compensatie omdat Den Haag de dividendbelasting afschaft, wat Nederland jaarlijks zo'n 2 miljard euro zal kosten.

Nederlandse vastgoedgroepen die het zogeheten FBI-statuut (Fiscale Beleggingsinstelling) genieten, betaalden tot nu toe geen belastingen op hun winst. De maatregel komt er als compensatie omdat Den Haag de dividendbelasting afschaft, wat Nederland jaarlijks zo'n 2 miljard euro zal kosten.

De FBI bestaat sinds 1969, waarmee onze noorderburen 's werelds oudste fiscaal voordelige beleggingsstructuur voor vastgoed hebben. Het FBI-statuut is niet helemaal vergelijkbaar met dat van de Belgische GVV, de ‘gereglementeerde vastgoedvennootschap’ of met wat internationaal als REIT (Real Estate Investment Trust) wordt aangeduid. In Nederland maken er veel meer niet-genoteerde bedrijven gebruik van.

Er bestaan wereldwijd 36 verschillende REIT-structuren, maar geen enkele betaalt vennootschapsbelasting.

In rep en roer

De sector in Nederland staat daarom in rep en roer. De Nederlandse spelers voelen zich benadeeld tegenover hun buitenlandse sectorgenoten, en willen de taks alsnog vermijden.

‘Er is nog een klein aantal mogelijkheden voor de sector om deze belasting aan te vechten’, stelt ING-vastgoedanalist Jaap Kuin. ‘Men zou politieke steun kunnen winnen om genoteerde vennootschappen van de taks vrij te stellen. Of de sector zou druk kunnen zetten om een echte REIT-wetgeving te creëren, al lijkt daar weinig politieke draagkracht voor te bestaan. Omdat de belasting al ingaat vanaf 2020, is er echter weinig tijd. We zien nog enige manoeuvreerruimte tot de lente van 2019.’

De meeste Nederlandse vastgoedaandelen zijn het voorbije anderhalf jaar al fors gecorrigeerd omdat de belasting er zat aan te komen.

De meeste Nederlandse vastgoedaandelen zijn het voorbije anderhalf jaar al fors gecorrigeerd omdat de belasting er zat aan te komen. ‘Van zodra het regeerakkoord er was, heeft de taks altijd deel uitgemaakt van ons basisscenario’, stelt Kuin.

ING berekende dat de maatregel de grootste impact heeft op de kantoorverhuurder NSI. ‘De winst per aandeel zal 10 à 14 procent lager liggen. Maar we geven toch een koopadvies omdat de koers voldoende gedaald is. De negatieve impact op Wereldhave en Vastned schatten we op 7 à 8 procent. Eurocommercial Properties heeft geen gebouwen in Nederland en lijdt dus niet onder de belasting.’

Voor de Belgische belegger in Nederlandse vastgoedaandelen is de pil minder bitter. Want vanaf 2020 moet hij geen bronbelasting van 15 procent in Nederland meer betalen, alleen de Belgische roerende voorheffing van 30 procent. Nu worden de Nederlandse dividenden nog dubbel belast.

WDP en Cofinimmo

De Nederlandse maatregelen treffen echter ook Belgische vastgoedgroepen die actief zijn bij onze noorderburen. Onder meer WDP , dat een bijkomende notering heeft op de Amsterdamse beurs, en Cofinimmo genieten van het FBI-statuut voor hun Nederlandse dochters. WDP verwacht een negatieve impact van 3 procent op de winst per aandeel.

Moest de taks al dit jaar zijn ingegaan, zou onze nettowinst 1,4 miljoen lager liggen benoit mathieu iR-manager cofinimmo

‘Moest de taks al dit jaar zijn ingegaan, zou onze nettowinst over 2018 1,4 miljoen euro lager uitvallen’, zegt investor relations-manager Benoît Mathieu van Cofinimmo. ‘Dat is zowat 1 procent van ons nettoresultaat. In de toekomst zal de impact groter worden omdat we in Nederland willen uitbreiden. We zitten wel nog samen rond de tafel met de Nederlandse overheid, samen met enkele andere Belgische collega’s, om een oplossing te vinden.’

Ook GVV's als Aedifica , Montea , Retail Estates , Xior of Intervest Offices & Warehouses zijn bij onze noorderburen actief, maar het is niet altijd duidelijk wat de impact is.