Nederlandse woningmarkt is oververhit

De prijzen op de Nederlandse woningmarkt blijven stijgen omdat er in grote delen van het land sprake is van een tekort aan te koop staande huizen, zegt de makelaarsunie NVM. Een derde van de Nederlandse woningen wordt intussen al boven de vraagprijs verkocht , een nieuw record.

Het probleem beperkte zich vroeger tot de Randstad, het gebied in en rond Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Maar intussen kleuren ook delen van Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel oranje of zelfs rood, zegt de makelaarsorganisatie. Enkel in het uiterste noordoosten (platteland rond Groningen) is er nog een ruime keuze aan woningen. In Groningen zelf is de markt erg krap.