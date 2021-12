Negen op de tien huizenjagers letten op energiezuinigheid en overstromingsrisico

Het overstromingsrisico van een woning is een belangrijk argument voor kopers om over de prijs te onderhandelen.

Huizenjagers willen dieper in de buidel tasten voor een energiezuiniger woning. De waterramp van afgelopen zomer deed de helft meer kooplustigen op het overstromingsgevaar letten.

Twee op de drie huizenjagers zijn bereid meer te betalen voor een woning met een betere EPC-score. Dat blijkt uit een enquête bij 1.500 Vlamingen door ERA, de grootste makelaarsgroep van het land. Het EPC-label staat vermeld op het energieprestatiecertificaat (EPC) en gaat van A+ tot F, of van zeer goed tot bar slecht.

Als kopers moeten kiezen tussen twee gelijkaardige woningen waarbij de ene een EPC-label A+ heeft en de andere D, zijn ze doorgaans bereid 3 à 10 procent meer te betalen voor die eerste. Johan Krijgsman CEO van ERA

‘Als kopers moeten kiezen tussen twee gelijkaardige woningen op een gelijkaardige locatie waarbij de ene een EPC-label A+ heeft en de andere D, zijn ze doorgaans bereid 3 à 10 procent meer te betalen voor die eerste’, zegt Johan Krijgsman, de CEO van ERA. ‘Voor een woning van pakweg 300.000 euro is dat tussen 10.000 en 30.000 euro. Een op de zes is zelfs bereid meer dan 40.000 euro extra te betalen.’

Voor 72 procent van de huizenjagers is het EPC doorslaggevend om een bod op de woning te doen. Bij de Vlamingen die al ooit een huis verkochten, heeft meer dan de helft al van het EPC gebruikgemaakt om potentiële kopers te overtuigen.

Overstromingen

Ook de overstromingen van begin deze zomer hebben hun effect. Een verkoper of makelaar moet het verplicht aangeven als de geadverteerde woning in overstromingsgevoelig gebied ligt, met drie risiconiveaus.

Schermvullende weergave

‘Voor de overstromingen van juli keek slechts 57 procent van de bevraagden uit voor die overstromingsgevoelige gebieden. Sinds de overstromingen is dat gestegen naar 88,9 procent’, zegt Krijgsman. ‘Dat kan de prijs beïnvloeden. Het is een extra belangrijk argument voor de koper om over de prijs te onderhandelen. Daarnaast raken woningen moeilijker verkocht.’

44% 44 procent van de Vlaamse huizenjagers heeft nog nooit van de Mobiscore gehoord. Die bekijkt hoe duurzaam de ligging van een woning is.

Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit krijgt veel minder aandacht. De Vlaamse overheid lanceerde in juni 2019 de Mobiscore, een online tool om te berekenen hoe duurzaam een woning gelegen is. De score houdt rekening met parameters zoals de nabijheid van openbaar vervoer en de bereikbaarheid van winkels en onderwijs.

Meer dan de helft van de Vlaamse huizenjagers weet niet wat de Mobiscore is, blijkt uit het onderzoek van ERA. Sterker nog, 44 procent heeft er nog nooit van gehoord. ‘Dan kan je stellen dat de tool zijn doel gemist heeft', zegt Krijgsman. 'Begrijp me niet verkeerd: het is een goede zaak dat de overheid de Vlaming wil sensibiliseren over duurzame mobiliteit. Maar als de helft van de Vlaamse huizenjagers geen flauw benul heeft van wat het is, moet de overheid de tool nieuw leven inblazen.'

Voor ruim de helft (57%) van de huizenjagers die wel naar de Mobiscore kijken, is die doorslaggevend om een bod op de woning te doen.

Registratierechten

Het onderzoek bevestigt dat de aangekondigde wijziging van de Vlaamse registratierechten vanaf Nieuwjaar de kopers doet schuiven met hun timing.

Vier op de tien huizenjagers willen de aankoopakte van een eerste en eigen woning uitstellen tot na Nieuwjaar, waardoor ze profiteren van de tariefverlaging van de registratierechten van 6 naar 3 procent. ‘Naast de kopers die hun akte hebben uitgesteld is er een kleinere groep die haar zoektocht heeft uitgesteld tot na Nieuwjaar. We verwachten extra drukte in de eerste maanden van 2022’, zegt Krijgsman.

Van de kopers van een tweede verblijf wil 41 procent het compromis voor de jaarwisseling tekenen om de tariefverhoging van 10 naar 12 procent te vermijden.