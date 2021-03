Nieuw luxewarenhuis leidt tot onrust op lege Meir

Een nieuw luxewarenhuis à la Harrods moet de slabakkende Antwerpse Meir een boost geven. Maar het ambitieuze project botst op weerstand rond de belangrijkste winkelstraat van Vlaanderen.

De Antwerpse Meir krijgt er binnenkort mogelijk een luxewarenhuis à la Harrods, Galeries Lafayette of De Bijenkorf bij. Op de voormalige Proximus-site, vlak bij de Leien, plannen de families Machiels en Tans het grote complex Meir Corner.

De Limburgse families kochten het enorme pand in 2017, volgens de Gazet van Antwerpen voor 30 miljoen euro. Vorige herfst stelden ze hun plannen voor. Op de bovenste verdiepingen komt een campus van 28.000 vierkante meter voor de Karel de Grote Hogeschool. In 2024 moeten daar 7.000 studenten intrekken.

Op de gelijkvloerse verdieping voorziet Meir Corner in 11.000 vierkante meter retail. Daar willen de ontwikkelaars een groot luxewarenhuis huisvesten. 'In combinatie met de op Haussmann (een 19de-eeuwse Franse stadsarchitect, red.) geïnspireerde gevel ademt Meir Corner de traditie van de grands magasins van weleer', klinkt het op de website.

Protest

Maar het ambitieuze project botst op weerstand. De Meir heeft enkele moeilijke jaren achter de rug. De knip van de Leien maakte de belangrijkste winkelstraat van Vlaanderen jaren moeilijk bereikbaar. Toen de wegenwerken eindelijk voorbij waren, begon de coronacrisis. Net als andere winkelstraten met een groot hinterland lijdt de Meir sterk onder de pandemie, die de onlineverkoop boostte en Belgen stimuleerde om dichterbij huis te winkelen.

20.000 vierkante meter Volgens experts bedraagt de leegstand op de Meir 15.000 tot 20.000 vierkante meter.

Bovendien kampt de Meir met ernstige leegstand, volgens experten 15.000 à 20.000 vierkante meter. Volgens de vastgoednieuwsbrief Expertise News staat 10 procent van de winkels op de Meir leeg, tegenover 6,5 procent in 2017. Onlangs raakte bekend dat H&M twee van zijn drie winkels opdoekt. In 2019 sloot de vestiging van de kledingwinkelketen Peek & Cloppenburg (P&C) al de deuren. Voorlopig verbergen pop-upwinkels de meeste leegstand in de straat. Maar vastgoedeigenaars in de buurt vrezen dat de komst van een enorme 'department store' de resterende winkels extra concurrentie bezorgt.

Begin april wil het Antwerpse stadsbestuur een beslissing nemen over de vergunningsaanvraag. In het kader van het openbaar onderzoek dienden twee partijen een bezwaarschrift in, bevestigt het kabinet van de Antwerpse schepen van Ruimtelijke Ordening Annick De Ridder (N-VA). Naar verluidt gaat het om twee grote vastgoedeigenaars op de Meir: het Nederlandse Prowinko en Rocco Marotta. De discrete zakenman die zijn carrière begon met de verkoop van jeansbroeken bezit minstens tien winkelpanden op de Meir, waaronder die waar de twee verdwijnende H&M's huizen.

Er komt veel te veel retail bij in een straat die het nu al moeilijk heeft. Filip Du Bois Redevco

Redevco, de verhuurder van Galeria Inno en C&A, diende geen bezwaar in, maar is niettemin kritisch. 'Er komt veel te veel retail bij in een straat die het nu al moeilijk heeft', zegt topman Filip De Bois. Hij betwijfelt of Meir Corner in deze tijden wel een luxewarenhuis zal vinden voor zijn pand. 'Galeria Inno kent moeilijke tijden. Lafayette heeft zijn expansie stopgezet. En als De Bijenkorf Vlaanderen zou willen veroveren, moet het beginnen met een deftige winkel. Een echte department store heeft zeker 20.000 vierkante meter nodig. Daarvoor is Meir Corner te klein.'

Retailexpert Gino Van Ossel, verbonden aan de Vlerick Business School, gelooft wel in het concept. Hij adviseerde Meir Corner enkele jaren geleden de piste van een luxewarenhuis. 'Op dit ogenblik glijdt het aanbod op de Meir geleidelijk af naar het lagere middensegment, zoals Primark', zegt Van Ossel. 'Dat is geen gunstige ontwikkeling. Alle premiumwinkels zijn langzaam verdwenen van de Meir. De straat heeft nood aan winkels uit het hogere segment. Dat werd lang ingevuld door de Schuttershofstraat, maar daar is de leegstand nu zeer hoog. Het idee om meer luxe aan te trekken zal het aanbod op de Meir versterken. En het zal geen concurrentie vormen voor de huidige winkels, behalve Galeria Inno.'

Kortingen

Toch is de vraag wat er zal gebeuren als Meir Corner geen luxewarenhuis kan strikken. Mogelijk zoekt de ontwikkelaar dan een andere grote speler om zijn winkeloppervlakte te vullen. 'Voor buitenlandse spelers of grote retailketens is er vandaag niet echt zo'n grote locatie beschikbaar op de markt', zegt Ann Hayen van het Antwerpse immokantoor Hayen Paris.

Schermvullende weergave

In een ander gevreesd scenario splitst Meir Corner zijn 11.000 vierkante meter op in meerdere winkelruimtes. Maar net naar oppervlaktes vanaf 1.000 of 1.500 vierkante meter bestaat vandaag amper vraag. 'Het idee van een department store is misschien een drogreden om een vergunning te krijgen voor bijkomende retail', zegt Filip De Bois van Redevco. 'Als het luxewarenhuis er niet komt, staat het gebouw er wel. En dan vrees ik voor een shift op de Meir. Dan proberen de eigenaars ketens te lokken met grote kortingen en zal de leegstand verschuiven van de ene straatkant naar de andere. Dan komt daar nog een Action, Zeeman of Lidl en krijgen we geen op- maar een afwaardering van de Meir.'

Projectontwikkelaar Frank Tans sust de critici. 'Leegstand komt en gaat in golven', reageert hij. 'Meir Corner ligt in het midden van het winkelgebied van Antwerpen. Vandaag is dat qua uitstraling een grijze zone, maar het moet een baken worden voor het Antwerpse stadscentrum.'