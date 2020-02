Nieuw vastgoedfonds Well One haalde al 53 miljoen euro op

Well One, het fonds dat eind vorig jaar werd opgericht door de vastgoedontwikkelaar Speedwell, heeft zijn eerste closing achter de rug en tikt voorlopig af op 53,5 miljoen euro.

De voormalige tapijt- en vinylondernemer Filip Balcaen is met 15 miljoen de grootste investeerder in het nieuwe vastgoedfonds van de projectontwikkelaar Speedwell. Via zijn investeringsvehikel Baltisse legt hij 15 miljoen euro in. Andere grote intreders zijn Jan Clarebout van de gelijknamige diepvriesfrietenproducent, Ivan Sabbe, de politicus-ondernemer die ooit de horecagroothandel ISPC oprichtte, Michèle Sioen, van de gelijknamige producent van technisch textiel, Jan Ollevier, van de distributiebedrijven X²O en Overstock, en een 15-tal andere investeerders-ondernemers.

100 miljoen euro Fonds De bedoeling is om het kapitaal van Well One tegen half dit jaar op te trekken naar maximum 100 miljoen euro.

De bedoeling is het kapitaal tegen midden dit jaar op te trekken naar maximaal 100 miljoen euro. De extra 25 tot 50 miljoen euro wordt nog gezocht bij nieuwe investeerders. Het geld van Well One, dat gespreid over de komende tien jaar geïnvesteerd zal worden, gaat enkel naar de bouw van woningen. Maar aangezien Speedwell een voorkeur heeft voor gemengde projecten (woningen, kantoren, ontspanning, retail), kijkt het uit naar nog eens 100 miljoen uit andere investeringsbronnen.

Roemenië

Achter Speedwell zitten de vastgoedondernemers Didier Balcaen (geen familie van Filip) en Jan Demeyere. De ingenieur en de architect leerden elkaar kennen in 2006 en doorzwommen sindsdien heel wat vastgoedwatertjes in Rusland en Polen. Zes jaar geleden streken ze neer in Roemenië, het enige land waar ze vandaag nog actief zijn.