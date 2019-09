Nieuwbouw stuurt huurprijzen hoger

De huurprijzen in Vlaanderen zijn in de eerste zes maanden van dit jaar tegenover dezelfde periode vorig jaar met 5,3 procent gestegen, beduidend meer dan de inflatie (+1,5%). De prijsstijgingen zijn vooral te verklaren door de vele nieuwbouwappartementen.

Wie in de eerste zes maanden van dit jaar op de privéhuurmarkt een huurcontract voor een woning afsloot, betaalt maandelijks gemiddeld 765 euro. Dat blijkt uit de cijfers van CIB, de grootste beroepsorganisatie voor de Vlaamse vastgoedmakelaars, die De Tijd kon inkijken.

De cijfers zijn gebaseerd op alle 15.000 huurcontracten die hun ledenmakelaars afsloten. De huurprijzen stijgen in Vlaanderen voor vrijwel elk woningtype en in de meeste grotere steden.

De huurprijzen van appartementen, goed voor twee derde van de privéhuurmarkt, gingen 5,3 procent omhoog. Voor vrijstaande woningen is de stijging hoger (+8,3%), voor halfopen bebouwingen (+3,4%) en rijhuizen veel bescheidener (+3,0%).

Antwerpen is de duurste centrumstad in Vlaanderen om te huren. Voor een appartement wordt er gemiddeld 1.064 euro per maand betaald. Het is ook de stad met veruit de grootste prijsstijging. Die heeft te maken met de vele nieuwbouw, maar ook met de woondruk.

De top vijf wordt verder gevormd door Leuven, Mechelen, Gent en Hasselt. Alleen in Mechelen daalde de gemiddelde huurprijs voor een appartement. In Turnhout en Aalst ligt de gemiddelde prijsstijging lager dan de inflatie.

De gemiddelde huurprijs voor een woning (alle types) ligt het hoogst in Vlaams-Brabant. De gemiddelde prijs van een woning is er ook het meest gestegen (+10%). Voor een rijhuis en een half open bebouwing wordt gemiddeld ruim 1.000 euro huur betaald, voor een vrije woning ruim 1.300 euro, voor een villa zelfs meer dan 2.500 euro. De impact van de expats van de Europese instellingen, de NAVO en de internationale bedrijven is daar niet vreemd aan.

De prijsstijging van de huurprijzen die het CIB opmerkt, ligt een stuk hoger dan in het verleden. Gemiddeld bedroeg die 1 à 1,5 procent per jaar boven op de inflatie, blijkt uit onderzoek van Woonpunt Vlaanderen.

De prijsstijging geldt niet noodzakelijk voor de hele huurmarkt, zegt Sien Winters, woonexperte bij HIVA en coördinatrice voor Woonpunt Vlaanderen. Ze is gebaseerd op woningen verhuurd door makelaars, 40 procent van de markt. Die woningen bevinden zich meestal in het midden- en het hogere segment, waar de kwaliteit door de vele nieuwbouw de jongste jaren sterk is verbeterd.

Tegenover de duidelijke kwaliteitsverbetering aan de bovenkant van de markt blijft een groot deel van de privéhuurwoningen van ondermaatse kwaliteit. ‘De vraag is hoe de huurprijs zich ontwikkelt in dat segment, waar veel gezinnen met lagere inkomens op aangewezen zijn. Zij hebben het nu al moeilijk om de huur te betalen’, zegt Winters.