Nieuwe hoofdzetel NMBS stap dichterbij

De drie kandidaten voor de bouw van de nieuwe hoofdzetel van de NMBS en van 2.000 woningen op haar gronden in de buurt van het Zuidstation in Brussel hebben hun project mét finale biedprijs ingediend.

De interesse van de grote vastgoedontwikkelaars voor 'het project van de eeuw' aan het Zuidstation is groot. De combinaties Atenor/Eiffage, CFE/Besix/Immobel en Jan De Nul/Triple Living hebben donderdagmorgen hun 'best and final offer' (bafo) ingediend, vernam De Tijd.

De NMBS, de grootste publieke vastgoedeigenaar van het land, wil alle administratieve diensten centraliseren in een nieuwbouw vlak bij de Fonsnylaan in Brussel. Vandaag zitten die verspreid over een lappendeken van verouderde en weinig efficiënte gebouwen, goed voor zo'n 200.000 m2 kantoren.

Het gaat om een project van honderden miljoenen euro's.

De zwaar met schulden beladen NMBS wil de nieuwbouw zo veel mogelijk financieren met de verkoop van terreinen en gronden rond het Zuidstation. Daar kunnen 2.000 woningen op worden gebouwd. In ruil voor de bouw van de NMBS-toren krijgt de winnaar terreinen waarop hij voor eigen rekening en op eigen risico woningen mag bouwen.

Voorkeurpartner

Maandag mogen de overblijvende kandidaten hun voorstel in detail voorstellen aan de NMBS.

In het eerste of het tweede kwartaal van 2020 wordt een voorkeurpartner geselecteerd waarmee de NMBS exclusief gaat praten. De NMBS kan op haar keuze terugkomen als met de enig overblijvende kandidaat geen finaal akkoord wordt bereikt.

Het is onhaalbaar om in de verpauperde buurt rond het Zuidstation massaal wooneenheden van 250.000 euro en meer te verkopen.

Het gaat om een project van honderden miljoen euro's. Een toren van 70.000 à 75.000 m2 kantoorruimte kost meer dan 100 miljoen euro. De terreinen in de buurt van het Zuidstation die geschikt zijn voor woningen vertegenwoordigen voor de ontwikkelaar een omzet van 350 à 400 miljoen euro, stelt een analist. Het is onhaalbaar om in de verpauperde buurt massaal wooneenheden van 250.000 euro en meer te verkopen.

Het is weinig waarschijnlijk dat de NMBS een akkoord tekent zolang er geen nieuwe federale regering is.