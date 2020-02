Nieuwe industriezone al uitverkocht voor de wegen er liggen

Bedrijven lopen storm voor het nieuwe industriepark E17/4 langs de gelijknamige autosnelweg in Lokeren. Nog voor de wegen er aangelegd zijn, hebben 37 bedrijven vrijwel alle grond van de 48 hectare aan nieuwe bebouwbare industrieterreinen gereserveerd.

Autobestuurders kunnen er op de E17 in de buurt van Lokeren niet naast kijken. Met man en macht wordt gewerkt aan de aanleg van de basisinfrastructuur. Op een terrein van 60 hectare komt 48 hectare aan industrieterreinen vrij. WDP, de specialist in logistiek vastgoed, steekt er als eerste de spade in de grond voor ‘het grootste chocolademagazijn ter wereld’ dat het er bouwt voor Barry Callebaut.

Het gebouw is groot en complex (40 meter hoog en gekoeld op 10 graden), totaal geautomatiseerd en vraagt een investering van 100 miljoen euro (waarvan 20 miljoen euro voor de inrichting en automatisering).

Het magazijn, dat in de zomer van 2021 operationeel moet zijn, wordt meteen ook het grootste project in deze industriezone met de originele naam E17/4, niet te verwarren met de voorgangers E17/1, E17/2 en E17/3.

Reserveren

Bedrijven konden op E17/4 tot nu toe alleen een terrein reserveren. Het indienen van de officiële vergunningsaanvraag kan pas als de wegeniswerken beëindigd zijn, waarschijnlijk in oktober dit jaar. Het project van Barry Callebaut vormt een uitzondering omdat het achteraan het industrieterrein ligt. Die zijde is ontsloten via een bestaande weg. WDP heeft die kans niet laten liggen om eraan te beginnen.

In 2021 verrijst een 40 meter hoog magazijn van de chocoladeproducent Barry Callebaut op de site.

In Lokeren zijn ze totaal verrast door de enorme belangstelling van bedrijven om er zich te vestigen. ‘Het heeft jaren geduurd voor E17/3, met als trekker de drukkerij van DPG Media, helemaal is volgelopen. In het in aanbouw zijnde E17/4 is vrijwel alle grond al gereserveerd.'

'Als ook twee lopende besprekingen positief afgerond worden, zitten we aan 39 bedrijven en is er geen vierkante meter meer vrij’, stelt Stefan Walgraeve (Open VLD), Lokers schepen van Financiën en Industriële Ontwikkeling.

De reden voor de grote vraag is niet ver te zoeken: er is een nijpend tekort aan industriezone, zeker in de driehoek Brussel-Antwerpen-Gent. Er zijn niet alleen reservaties van bedrijven in Lokeren die woonzones willen verlaten of een grotere locatie zoeken, maar ook aanvragen uit Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant.

Zes jaar wachten

De industriezone E17/4 was voorzien in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) van 2012. Een voorwaarde was wel dat eerst de nieuwe verkeerswisselaar op de E17 in Lokeren zou zijn gerealiseerd. Die kwam er pas in 2018. Van toen af kwam het dossier in een stroomversnelling.

20 jobs Per hectare in het nieuwe industriegebied wil de stad 20 jobs.

De stad Lokeren investeert 12 miljoen euro in de wegeniswerken. Ze krijgt wel uitzicht op 70 miljoen euro uit de verkoop van de gronden. De grondprijs bedraagt 150 euro per vierkante meter. Voor de strook langs de E17 is dat zelfs 175 euro per vierkante meter. ‘Het grote succes vergemakkelijkt echt wel de financiering van het meerjarenplan van Lokeren’, aldus Walgraeve. De vier industriezones van Lokeren staan samen voor 220 hectare.

Elk bedrijf dat naar E17/4 komt, moet garanderen dat er per hectare minimaal 20 jobs komen. Dat betekent in totaal minstens 1.000 jobs.