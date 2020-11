Nieuwe lockdown ondermijnt dividendbelofte Retail Estates

Voorlopig blijft Retail Estates, een beheerder van winkelparken, bij zijn dividendbelofte. De voorwaarde is wel dat de huidige winkelsluitingen niet langer dan twee maanden duren, waarschuwt de groep.

Bij de publicatie van de halfjaarcijfers herhaalt Retail Estates de belofte om een brutodividend van 4,4 euro per aandeel uit te keren. Maar de nieuwe lockdownmaatregelen zijn voor de vastgoedbeheerder een serieus probleem. Want de opgelegde sluitingen treffen 468 non-foodwinkels en horecazaken in portefeuille. Als de Belgische regering beslist die sluiting langer dan twee maanden aan te houden, dreigt die belofte niet ingelost te kunnen worden, luidt de boodschap. 'Het risico bestaat dat deze periode verlengd wordt.'

Voor Retail Estates zou dat een nieuwe klap betekenen. Zeker omdat de groep nog aan het herstellen is van de eerste lockdown. In het tweede kwartaal van het boekjaar, dat eindigt op 31 maart 2021, is Retail Estates er wel in geslaagd de coronaschade van de eerste lockdown voor een groot deel weg te werken.

Minder huurinkomsten

De EPRA-winst, dat is de nettowinst zonder de resultaten op de portefeuille, kwam uit op 31,5 miljoen euro, of 6,7 procent minder dan in dezelfde periode van vorig jaar. Per aandeel komt de winst uit op 2,49 euro per aandeel of 30 procent minder dan een jaar eerder.

Dat de winst daalt, is volledig te wijten aan de lagere huurinkomsten. Die zakten in de eerste zes maanden van het boekjaar van 52,84 miljoen euro naar 49,82 miljoen euro. Retail Estates heeft zijn winkeliers die hun pand moesten sluiten wegens de pandemiemaatregelen gemiddeld een maand huur kwijtgescholden. Dat kostte 5,86 miljoen euro aan inkomsten. Dat kon niet volledig dichtgereden worden door nieuw aangekochte panden of nieuwe investeringen.

Beperkte impact FNG-faillissement