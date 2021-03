Nieuwste beurshype loodst omstreden WeWork alsnog naar Wall Street

De aanbieder van kantoorruimte WeWork kondigde vrijdag aan dat hij zichzelf verkoopt aan het Amerikaanse BowX Acquisition. Dat is een zogenaamde spac, een special purpose acquisition company of lege beursschelp die als doel heeft in een onderneming te investeren.

Tweede keer, goede keer?

Voor WeWork biedt de hype rond blancochequebedrijven een uitgelezen kans om alsnog de stap naar Wall Street te wagen. De Amerikaanse groep had twee jaar geleden ook al eens een poging ondernomen om naar de beurs te trekken, maar dat draaide uit op een faliekante mislukking. Niet alleen schrokken beleggers van de torenhoge waardering van het bedrijf - hoofdaandeelhouder Softbank kleefde een prijskaartje van 47 miljard dollar of net geen 40 miljard euro op de groep. Er werden ook steeds meer vragen gesteld bij de financiën van het bedrijf en vooral bij de positie van oprichter Adam Neumann. Die zou WeWork uiteindelijk moeten verlaten, maar wel niet voor hij een oprotpremie van 1,7 miljard dollar kon opstrijken.

BowX haalde nog maar een jaar geleden 240 miljoen dollar op om zich in de markt te zetten als spac. Het bedrijf wordt gerund door Vivek Ranadivé, de topman van het softwarebedrijf Tiboc. Een van de adviseurs van de lege beursschelp is een pak bekender. De basketballegende Shaquille O'Neal zit mee aan de knoppen bij BowX.

WeWork leed zwaar onder de coronacrisis in de voorbije maanden en tekende in 2020 een verlies op van 3,2 miljard dollar (2,7 miljard euro). De bezettingsgraad van de coworkingruimtes viel terug naar 47 procent, terwijl dat begin 2020 nog 72 procent was. Het valt af te wachten in welke mate de doorbraak van thuiswerken het bedrijfsmodel van WeWork na de pandemie in de war zal sturen.