Noodlijdend WeWork zet expansie in Brussel stop

Verdere groei komt er evenwel niet meteen, hoewel WeWork plannen had om de huidige 20.000 m2 aan kantoorruimte te verdubbelen. Er was een akkoord voor 6.000 m2 kantoorruimte in het project Spectrum (Bischoffslaan) van Ghelamco en er waren vergevorderde onderhandelingen voor een coworkingproject in de Europese wijk en een expansie van de ruimte in Botanique. Die projecten zijn alle drie stopgezet, vernam De Tijd op de vastgoedbeurs Mapic in Cannes.

Aan het product ligt het niet. Coworking is in volle opmars. In de eerste negen maanden van 2019 huurden bedrijven als WeWork, Silversquare@Befimmo en Meetdistrict in Brussel meer dan 65.000 m² extra ruimte om als flexibele werkruimte door te verhuren. De aanbieders van flexibele kantoorruimte blijven in Brussel ruimte bijhuren. Regus opent weldra coworking in de Gare Maritime op Tour & Taxis. Fosbury & Sons neemt zijn derde locatie in gebruik in het centrum.