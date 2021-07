Nooit eerder steeg aantal vastgoedtransacties zo sterk

Het aantal transacties op de vastgoedmarkt is in de eerste helft van 2021 gestegen met 16,7 procent tegenover dezelfde periode in het recordjaar 2019. Dat is de grootste toename van het aantal transacties ooit, blijkt uit de Notarisbarometer van de Federatie van het Notariaat.

Tegenover 2020 is de stijging met iets meer dan 30 procent nog groter, maar dat cijfer geeft een vertekend beeld omdat de coronamaatregelen de vastgoedmarkt in maart 2020 tijdelijk deden stilvallen.

Bepaalde types vastgoed zijn vandaag te nemen of te laten na een eerste bezoek. Bart van Opstal Woordvoerder notaris.be

‘Sinds het einde van de strenge lockdown zit de vastgoedmarkt in een uitzonderlijke fase. Misschien is zelfs sprake van een effect van fomo, fear of missing out, waardoor kopers zich extra gretig op vastgoed storten’, zegt Bart van Opstal, woordvoerder van notaris.be. ‘Bepaalde types vastgoed zijn vandaag te nemen of te laten op basis van een eerste bezoek. Van het normale beslissingsproces dat over enkele dagen of weken loopt, is geen sprake meer.’

De hoge activiteit doet de prijzen stijgen, al zijn de prijsstijgingen minder uitgesproken dan in 2020. De woonhuizen in België werden gemiddeld 4,5 procent duurder dan het jaargemiddelde van 2020, de appartementen 4 procent. De prijsstijgingen zijn in Vlaanderen meer uitgesproken dan het landelijke gemiddelde. Een Vlaams woonhuis werd gemiddeld 5,1 procent duurder tot 322.274 euro.

Centrumsteden

Vooral goed gelegen woningen in de centrumsteden zijn erg gegeerd, zeker als ze een tuin hebben. Een appartement werd in Vlaanderen 4,6 procent duurder tot 259.340 euro. Oost-Vlaanderen is de uitschieter, met een prijsstijging van 6,7 procent voor huizen en 10,2 procent voor appartementen.

De vastgoedmarkt wordt gedreven door jonge kopers van een eigen woning en investeerders die beleggen in vastgoed. ‘Voor wie jonger dan 30 is, wordt het moeilijker om te kopen. In vijf jaar is hun aandeel in de transacties gezakt van 26,8 procent naar 24,2 procent. Door de lage rente is de terugval niet nog groter’, zegt van Opstal. De leeftijdscategorie van de investeerders - tussen 31 en 50 jaar - maakt de omgekeerde beweging.