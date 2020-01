Oekraïense miljardair koopt duurste huis ter wereld

Eindelijk is bekend wie in augustus het voormalige buitenverblijf van koning Leopold II kocht: de rijkste man van Oekraïne Rinat Akhmetov.

Zo'n 200 miljoen euro. Dat telde een mysterieuze koper in augustus neer voor Villa Les Cedres, het voormalige buitenverblijf van koning Leopold II in Saint-Jean-Cap-Ferrat aan de Côte d’Azur. Financial Times achterhaalde maandag wie de koper is: Rinat Akhmetov, de rijkste man van Oekraïne.

De Italiaanse likeurgroep Campari zette de prestigieuze villa in 2016 in de etalage, nadat ze haar met de overname van het Franse cognacmerk Grand Marnier in handen had gekregen. De verwachtingen voor de verkoop waren hooggespannen, er circuleerden bedragen tot 400 miljoen euro.

De villa, die in 1870 werd gebouwd, kwam in 1904 in handen van koning Leopold II. De vorst bracht er zijn minnares Blanche Delacroix - roepnaam Très Belle - in onder, die hij vier jaar eerder leerde kennen toen hij 64 en zij 16 was. In die periode kocht Leopold II vrijwel alles wat te koop stond in de buurt van Monaco. Naast Villa Les Cedres had hij er nog zes andere villa's: La Leopolda, Saint Second, La Banana, La Boma, La Matadi en La Mauresque.

'Schiereiland van de miljardairs'

In 1924 belandde de enorme villa in de handen van Alexandre Marnier-Lapostolle, de uitvinder van de Grand Marnier-likeur. Hij liet er onder meer een botanische tuin van 16 hectare aanleggen, waarin nog steeds planten groeien die in de likeur worden verwekt. In 2016 kwam het zomerverblijf in handen van Campari.

Schermvullende weergave De Oekraïense miljardair Rinat Akhmetov. ©BELGAIMAGE

De enorme tuin is niet de enige troefkaart. De villa met 14 slaapkamers bevat ook een feestzaal, een wintertuin, een kapel, stallen en 25 verwarmde serres waarin zo'n 20.000 plantensoorten gekweekt worden, waaronder 14.000 tropische. De hoge prijs is onder meer te danken aan de ligging. Saint-Jean-Cap-Ferrat staat bekend als 'het schiereiland van de miljardairs' en de nieuwe eigenaar krijgt onder meer Microsoft-mede-oprichter Paul Allen en de familie Ferrero als nieuwe buren.

Akhmetov, de zoon van een mijnwerker, maakte zijn fortuin in de mijnbouw en de staalindustrie. Hij is de oprichter van System Capital Management, het grootste industriële conglomeraat van Oekraïne met belangen in de energiesector, de financiële sector, de verkoop en het vastgoed. Hij is ook de eigenaar van de voetbalclub Shakhtar Donetsk.