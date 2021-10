Omgevingsvergunning Broeklin niet geschorst

Met de eindmeet in zicht kreeg Broeklin, de opvolger van het winkelcomplex Uplace, in mei opnieuw forse tegenkanting. De stad Vilvoorde diende een beroep tot schorsing en vernietiging in bij de Raad van Vergunningsbetwistingen tegen de omgevingsvergunning die de 'werkwinkelwijk' eerder kreeg van de Vlaamse regering.

Die vraagt wordt niet ingewilligd. De Raad voor Vergunningsbetwistingen besliste donderdag de omgevingsvergunning niet te schorsen. 'Het arrest van vandaag is een tussenstap richting definitieve omgevingsvergunning voor Broeklin', zegt de projectontwikkelaar Uplace. De Raad voor Vergunningsbetwistingen moet zich nog uitspreken over drie andere verzoeken om de omgevingsvergunning te vernietigen. Zolang er juridische procedures lopen, kan Broeklin geen startdatum op de werkzaamheden kleven. Wel wordt de komende maanden voortgewerkt aan de voorbereiding van de aanbesteding voor de werkzaamheden, klinkt het.

Opvolger

Broeklin moet de opvolger van het verguisde Uplace-project worden. Na een procedureslag van 15 jaar begroef ondernemer Bart Verhaeghe in april 2020 zijn plannen voor de bouw van het winkelcentrum. Na het ‘belevingscentrum’ Uplace, werd Broeklin in de markt gezet als een ‘werkwinkelwijk’. Aanvankelijk leek het erop dat Oosterweel-intendant Alexander D'Hooghe alle critici achter het nieuwe concept had kunnen scharen. In Broeklin zijn - naast een nieuw ziekenhuis, een nieuwe woonwijk en een groot park - enkel kmo's en winkels rond de circulaire economie welkom.