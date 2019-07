'Omstreden topman WeWork casht minstens 700 miljoen dollar'

Medeoprichter Adam Neumann van de aanbieder van coworkingplekken heeft volgens The Wall Street Journal een deel van zijn belang verkocht en geld geleend met aandelen als onderpand, een opmerkelijke zet kort voor de beursgang van WeWork.

Het snelgroeiende WeWork verhuurt flexibele kantoorruimtes en is een van de grootste spelers ter wereld in dat segment. Het Amerikaanse bedrijf geldt ook als een van de waardevolste unicorns: bij de laatste kapitaalronde in januari werd het gewaardeerd op 47 miljard dollar. En dat voor een onderneming die nog maar negen jaar geleden werd opgericht.

De CEO, medeoprichter én grootste aandeelhouder is Adam Neumann. De man kwam begin dit jaar in opspraak toen uit onderzoek van The Wall Street Journal bleek dat hij zelf gebouwen verhuurt aan WeWork. Dat leidt mogelijk tot belangenconflicten.

Onderpand

Nu laat Neumann opnieuw van zich spreken. Diezelfde The Wall Street Journal meldt op basis van diverse bronnen dat hij meer dan 700 miljoen dollar gecasht heeft door aandelen van WeWork te verzilveren en leningen aan te gaan met onderdelen als onderpand.

Dat is opmerkelijk omdat WeWork eind vorig jaar een aanvraag indiende voor een beursgang en later dit jaar of begin 2020 de stap naar Wall Street wil zetten. Meestal wachten aandeelhouders van het eerste uur op een notering om te cashen. Vroeger ageren doet vragen rijzen over hun vertrouwen in de onderneming. Anderen wijzen er dan weer op dat de leningen net aangeven dat hij gelooft in de langetermijnperspectieven van WeWork.

