Onderzoek naar fraude met Belgisch vastgoed

Het Luxemburgse investeringsfonds LFP 1 SICAV-SIF schakelt in België, Luxemburg en de VS het gerecht in tegen de Belgische vastgoedgroep Urban Capital en haar bestuurders na het ontdekken van een miljoenenfraude. De spilfiguur bij Urban Capital is ex-tennisser en zakenman Levi Dewaegenaere die al eerder in opspraak kwam.

Het was begin juli een relatief onopvallend bericht in enkele kranten: het kasteel Withof in Brasschaat, ooit een sterrenrestaurant maar nu al jaren op zoek naar een koper, heeft een nieuwe eigenaar. Volgens de artikels gaat het om vastgoedontwikkelaar Urban Capital Group, eveneens uit Brasschaat. Ze citeren Inge Caes, bestuurder van Urban Capital Group samen met haar echtgenoot Levi Dewaegenaere, en tonen een foto van haar, poserend voor het beschermde gebouw.

Bekende namen Dewaegenaere wist bij het medisch bedrijf Waegener in de aanvangsfase een aantal bekende namen aan te trekken. Zo was ex-Barco-CEO Martin De Prycker er korte tijd technologiedirecteur en investeerder. Muzikant en tv-maker Jan Leyers stopte eveneens geld in Waegener, net als gewezen voetbalmakelaar Louis De Vries, de nieuwe eigenaar en sterke man van voetbalclub Sporting Lokeren. Gewezen topsportmanager Ivo Van Aken is nog steeds betrokken bij de firma, als operationeel directeur.

Advocaat Erik Greeve, de vereffenaar van de vennootschap die eigenaar is van het monument, wil geen commentaar kwijt. Maar navraag elders leert dat er van een verkoop geen sprake is: de Nederlandse ondernemer-investeerder Cornelis den Braven, die miljoenen pompte in het gebouw, is nog steeds de eigenaar en er is geen contract gesloten.

Ketting

Meer nog: Urban Capital Group, Urban Capital Holding en drie andere verwante vennootschappen blijken eind juni door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van Antwerpen aan de ketting te zijn gelegd. De beschikking van de voorzitter gaat ver. Zo zijn er twee voorlopig bewindvoerders aangesteld, waardoor de bestuurders Caes en Dewaegenaere aan de kant worden geschoven.

De bewindvoerders krijgen bovendien de opdracht de activa van de vijf vastgoedfirma’s ‘op te sporen en onbeschikbaar te maken voor individuele aandeelhouders’ (lees: Dewaegenare en Caes), leert een akte. Ze moeten een algemene vergadering de twee bovendien laten ontslaan als bestuurders en de boekhouding van de bedrijven in handen krijgen.

Midden-Oosten

De Tijd achterhaalde dat de voorzitter van de rechtbank in actie kwam na een eenzijdig verzoekschrift. Dat werd ingediend door het Luxemburgse ‘paraplufonds’ LFP 1 SICAV-SIF waarvan een ander fonds, Equity Power Fund (EPF), deel uitmaakt. Enkele tientallen investeerders uit hoofdzakelijk Europa en het Midden-Oosten stopten zo’n 60 miljoen euro in EPF waarvan het leeuwendeel – 30 à 40 miljoen euro – vloeide naar Belgisch vastgoed. Het gaat om zowat een dozijn projecten, vooral woningen in het Antwerpse, maar ook in onder meer Brussel, Spa en Moeskroen.

De Luxemburgers werkten daarvoor sinds 2015 samen met Urban Capital en hebben de groep en haar deelvennootschappen bijna helemaal (99,4%) in handen. De rest zit bij Dewaegenaere en Caes die Urban Capital aanstuurden en zelf ook eigen vastgoedprojecten opzetten, zoals het bekende Glazen Huis in Antwerpen.

Speurder

LFP 1 kreeg echter nieuwe bestuurders, met de Brit David Mapley als voorzitter. Mapley, intussen ook fondsmanager bij EPF, is een financieel expert en speurder van het Zwitserse privébedrijf Intel-Suisse. De aanstelling van een speurder is geen overbodige luxe: diverse deelfondsen van LFP 1 bleken tevoren slecht gemanaged te worden door een derde partij, met ontbrekende documenten. Ook bij EPF stootte hij, tijdens een onderzoek na het verstrekken door LFP I van een herfinanciering voor de aankoop van een onroerend goed, op tal van onregelmatigheden.

We hebben ook bewijzen van vervalste documenten. David Mapley Voorzitter LFP 1 SICAV-SIF

‘Het lijkt erop dat zeker zes of zeven vastgoedactiva en/of projecten verdwenen op een frauduleuze manier uit de portefeuille zonder dat we dat wisten. We weten ook niet waar het geld van de verkoop is’, zegt Mapley. ‘Andere activa werden zonder goedkeuring in onderpand gegeven. We hebben ook bewijzen van vervalste documenten, met foutieve bedragen en handtekening, gekoppeld aan een fictieve Amerikaanse financiering om de waarde van een recente investering op papier te verdubbelen. Daarbij werd een vals Amerikaans belastingidentificatienummer gebruikt.’

Rookgordijn

Mapley wijst met een beschuldigende vinger naar onder meer Dewaegenaere en Caes. Bij een bezoek aan België begin 2019 leek alles op het eerste zicht nog in orde. Maar al snel bleek dat een rookgordijn. ‘Ze hebben ons belogen. We ontdekten de laatste weken dat het intussen gesloten kantoor van Urban Capital in Brasschaat werd aangeslagen door ING. Een BMW-garage in Deurne die we samen nog bezochten, bleek al twee jaar geleden verkocht te zijn aan Lidl. Dat alles maakt ons zeer bezorgd.’

Voor de Amerikaanse kant van het verhaal werd al een klacht ingediend bij de FBI.

Naast de procedure bij de ondernemingsrechtbank bereidt de nieuwe leiding in Luxemburg ook een Belgische strafklacht bij het Antwerpse parket voor. Voor de Amerikaanse kant van het verhaal werd al een klacht ingediend bij de FBI. Bovendien wordt de financieeltoezichthouder in Luxemburg op de hoogte gehouden.t

Dewaegenaere en Caes waren vrijdag iet bereikbaar vor commentaar en reageerden niet op boodschappen. De advocaat van Dewaegenaere, Stefan Snepvangers, wil geen enkele commentaar kwijt. Volgens onze informatie zullen Dewaegenaere & co. verzet aantekenen tegen de Antwerpse beschikking. Hij blijkt zich ook op alle mogelijke manieren te verzetten tegen de onderzoeken van de bewindvoerders en Mapley en zijn team.

Koeltoestel

De man is, naast zijn vastgoedbelangen, ook bekend als oprichter van het bedrijf Waegener dat zich toelegt op een hoogtechnologische behandeling van trauma’s en blessures met een koeltoestel. Dewaegenaere kon een aantal bekende namen overtuigen om te investeren (zie inzet), maar Waegener ging in 2013 na een lange doodsstrijd over de kop en liet een miljoenenput achter. Intussen maakte het opnieuw een doorstart.

Samen met zijn rechterhand bij Waegener, diende Dewaegenaere na het faillissement voor de strafrechter in Turnhout te komen op beschuldiging van oplichting, valsheid in geschrifte, witwaspraktijken en misbruik van vertrouwen. Hij werd begin vorig jaar echter op zo goed als alle punten vrijgesproken en slechts veroordeeld tot 10 maanden met uitstel en een boete voor valsheid in geschrifte met twee facturen. Zowel het openbaar ministerie als hijzelf gingen in beroep. Die zaak is nog hangende.