Online openbare verkoop stijgt met bijna de helft

Kopers en verkopers dragen het online verkoopplatform voor woningen Biddit op handen. Afgelopen jaar is het aantal openbare verkopen via het digitale kanaal van de notarissen met 43 procent gestegen tot 5.780.

Een openbare verkoop van een pand gebeurde tot voor enkele jaren in een café of in een parochiezaal. Drie jaar geleden kwam daarin een drastische verandering. De federatie van notarissen (Fednot) kwam toen op de proppen met een eigen online platform voor openbare verkopen: Biddit.be

De lancering van Biddit.be kende een bescheiden start, maar het platform raakte snel ingeburgerd bij verkopers en kopers. In 2019, het eerste volledige jaar, werden al 4.027 openbare verkopen afgehandeld. Die trend zette in het coronajaar door. Terwijl het aantal vastgoedtransacties vorig jaar met 4 procent daalde als gevolg van de lockdown, steeg het aantal digitale openbare verkopen met 43 procent tot 5.780. Van alle openbare verkopen worden intussen vier op de vijf online afgehandeld.

Sneller vertrouwd

'Corona heeft meer mensen sneller vertrouwd gemaakt met het platform. Het grote voordeel is dat de notaris vrijwel alles wat bij zo'n openbare verkoop komt kijken vooraf kan regelen. Het duurt geen drie à vier maanden meer. In enkele weken moet het nadien rond zijn', benadrukt notaris Joni Soutaer, woordvoerster van notaris.be en notaris in Haaltert.

Opvallend is wel dat de verkoopprijzen op Biddit gemiddeld lager liggen dan de gemiddelde woningprijzen in ons land. De gemiddelde prijs voor een woning verkocht op Biddit in 2020 bedroeg 239.631 euro, terwijl de notarisbarometer gewag maakt van een gemiddelde prijs voor een woonhuis van 276.993 euro. Hetzelfde geldt voor appartement. Op Biddit wordt een appartement gemiddeld voor 206.686 euro verhandeld. In België ligt de gemiddelde prijs op 244.112 euro. Een verklaring voor dat prijsverschil hebben de notarissen niet.

Critici stellen dat de online verkoop de prijzen extra de hoogte insturen. Soutaer is niet die mening toegedaan. 'Als de prijzen het voorbije jaar mee stegen, dan zal dat eerder te maken hebben met de inhaalbeweging na de lockdown. Een kandidaat-verkoper moet ook aangeven bij een openbare verkoop vanaf welke prijs een pand de deur uit mag. En de openbare verkoop is maar een klein deel van de woningmarkt.'

Anoniemer

Het voordeel van Biddit.be schuilt in de transparantie. Bij de verkoop online worden vier à vijf weken gereserveerd om het pand te bezichtigen. Bieden kan acht kalenderdagen. En binnen zes weken moet de transactie voltooid zijn. Tegelijk is de procedure anoniemer. Alleen de notaris weet van wie het bod afkomstig is. En kandidaat-kopers hoeven zich niet fysiek meer te verplaatsen of een halve dag vakantie te nemen.

Zandloper

Wat wel overeind is gebleven, is de biedstrijd. Gemiddeld worden per pand 50 biedingen uitgebracht. Bij de biedstrijd dagen gemiddeld acht bieders op. Net zoals op de veilingwebsite eBay barst de echte biedstrijd in driekwart van de gevallen pas los in de laatste minuten.

Biddit.be werkt daarom met een zandlopersysteem. Als er in de laatste vijf minuten een nieuw bod komt, wordt de biedtijd met vijf minuten verlengd. Die verlengingen kunnen tot uiterlijk tot middernacht van de achtste dag duren. Enkel wie al geboden heeft, kan in de extra time nog meedingen.