Onroerende voorheffing kan jobs maken of vernietigen

Opcentiemen, de melkkoe van de gemeenten

In tegenstelling tot de Vlaams overheid halen gemeenten en provincies heel wat van hun inkomsten uit onroerende voorheffing, door de opcentiemen die ze erop heffen. In … brachten de opcentiemen respectievelijk 2,2 miljard euro en 519 miljoen euro op. Bij de gemeenten dekken die een kwart van de uitgaven, bij de provincies is dat zelfs twee derden. Het Vlaams Gewest haalt slechts 100 miljoen euro uit de onroerende voorheffing op het kadastraal inkomen. Dat is peanuts in vergelijking met de registratierechten bij een aankoop van een vastgoed, die 2,6 miljard euro opbrachten.

Zelfs na de stijging van de onroerende voorheffing van 2,5 naar 3,97 procent dit jaar blijft de vastgoedbelasting in de eerste plaats een lokale belasting. Het Vlaamse Gewest stelt al sinds 2005 bedrijven vrij van zijn aandeel in de belasting. Bedrijven moeten dus enkel de opcentiemen voor de provincie en gemeente betalen. Via opeenvolgende beleidsmaatregelen in 1998, 2008 en 2014 heeft het Gewest ook de belastbare basis van machines verminderd.