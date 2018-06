'Ontvoerde baron' Empain overleden

Baron Edouard-Jean Empain (81) was eind jaren zeventig wereldnieuws door een sterk gemediatiseerde ontvoering. De voormalige topindustrieel is in Frankrijk overleden.

Edouard-Jean Empain, Wado voor zijn vrienden, was ten tijde van zijn ontvoering een van de machtigste zakenmensen van Europa. Empain-Schneider was een imperium van 300 vennootschappen en 120.000 werknemers.

Op 23 januari 1978 werd de toen 41-jarige Empain ontvoerd vlakbij zijn woning in hartje Parijs. De kidnapping zette de Franse regering in rep en roer. De minister van Justitie lanceerde een publieke oproep om de criminelen te verklikken. De Franse president François Mitterrand bestempelde de actie als ‘un recul de civilisation’, een stap terug voor de beschaving.

De ontvoering weekte allerhande speculaties los. Met de gewelddaden van de linkse extremistische terreurgroep Rote Armee Fraktion vers in het geheugen dachten velen dat het om een politiek geïnspireerde actie ging. Maar al gauw bleek dat het de ontvoerders alleen te doen was om het geld.

Al op 26 januari eisten de kidnappers, in ruil voor de vrijlating van Empain, 80 miljoen Franse frank (ruim 12 miljoen euro). Om hun eis kracht bij te zetten, bezorgden de gijzelnemers de politie onder enveloppe een afgesneden kootje van de pink van Empain. Terwijl de baron hondsdagen doormaakte, smeerde de pers Empains privéleven breed over de krantenpagina’s uit. Achter de alom gerespecteerde PDG bleek een flamboyante en pokerverslaafde jetsetfiguur te schuilen.

Schietpartij

Achter de schermen werkte de politie samen met de familie aan een uitweg. Op 24 maart liep een poging tot overhandiging van het gevraagde losgeld, ondertussen teruggebracht naar 40 miljoen Franse frank (6 miljoen euro), bijna faliekant af. Bij een schietpartij kwam een ontvoerder om en raakte er één gewond. Tijdens het daaropvolgende verhoor mocht die laatste, Alain Caillol, zijn kompanen bellen. ‘C’est foutu’, zei hij. ‘Het losgeld is in beslag genomen. Vermijd een bloedbad en laat de baron gaan.’

Empain zou na 63 dagen worden vrijgelaten om te ontdekken dat zijn liederlijke privéleven breed in de pers was uitgesmeerd. Niets werd nog wat het was. ‘Voor de ontvoering was het leven gemakkelijk. Ik had succes. Alles lukte. Ik was jong en machtig. Men vreesde mij voor mijn relaties met werkgevers en politici. Maar na de gijzeling werd alles anders. Familie, vrienden en bevriende zakenrelaties hadden maar twee maanden nodig om mij definitief te veroordelen. Ze hadden hun leven al ingericht alsof ik er niet meer was. Mijn bedrijfswagen, een Mercedes, bleek bij mijn vrijlating al verkocht. Mijn erfgenamen hadden al schikkingen genomen rond mijn testament en in het bedrijf hadden mijn medewerkers het organigram al herschikt’, getuigde Empain in het Franse dagblad Le Figaro. ‘Dertig jaar heb ik erover gedaan om die onverwachte genadeslag te boven te komen.’

Vastgoed

Zijn huwelijk strandde, en de zakenman begreep dat hij ook de leiding van de groep Empain-Schneider uit handen moest geven. De baron droeg de scepter over aan Didier Pinault Valenciennes (DPV). Die herstructureerde de groep grondig, stootte allerhande randactiviteiten af en herleidde de groep tot een maker van elektroproducten.

In 1981 verkocht Empain al zijn aandelen in de groep, waarvoor zijn grootvader de basis had gelegd, aan Paribas. Met de opbrengst wierp de baron zich op de vastgoedsector. Maar ook die activiteit leverde hem niet veel op. Het vastgoedbedrijf Empain-Graham ging in 1998 over de kop. Empain werd eerst verdacht van frauduleus faillissement, maar werd later van alle verdachtmakingen vrijgepleit.