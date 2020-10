Ook Ghelamco stoot steeds meer op strengere banken

De Spire in Warschau is het grootste project van Ghelamco. .

De vastgoedgroep Ghelamco kan behoorlijke halfjaarresultaten voorleggen. Maar ook de groep van Paul Gheysens wordt geconfronteerd met steeds strengere kredietvoorwaarden.

'De banken verstrengen de voorwaarden voor het verlenen van kredieten. Voor iedereen, ook voor ons, maar we zitten in een goede positie om te kunnen oogsten ', zegt Philip Neyt van Ghelamco.

De nettowinst van Ghelamco nam in de eerste zes maanden van het boekjaar toe van 65 miljoen naar 89 miljoen euro. Het balanstotaal steeg met 11 procent tot 2.396 miljoen euro. Het eigen vermogen steeg evenredig tot 967 miljoen euro. De solvabiliteitsratio bleef vrij stabiel (40,5%).

Pijplijn

Ghelamco torst een bijzonder zware pijplijn. De grootste projecten in aanbouw - Silver Tower in België, de Hub en de Unit in Warschau - vertegenwoordigen samen snel een investering van ruim 1 miljard euro. Ghelamco deed ook een eerste investering in Londen. Het kocht er een terrein van 75 miljoen pond, waar het nog dit jaar wil beginnen te bouwen.

Schuldenberg

Daartegenover staat dat in de eerste zes maanden maar voor 37 miljoen euro inkomsten binnenkwamen. Door de combinatie van grote investeringen en weinig inkomsten zijn de schulden van Ghelamco fors opgelopen. De netto financiële schuld steeg van 991 miljoen naar 1.140 miljoen euro. De leningen bij de banken en de opname van kredietfaciliteiten namen met 147 miljoen toe tot 608 miljoen euro. Daarnaast zijn er voor honderden miljoenen euro aan obligaties.

Silver Tower

De terugbetaling van obligaties in België begin juli is geherfinancierd. Dat verliep in moeilijke marktomstandigheden. De volgende tranche moet in juni 2021 worden terugbetaald. Ghelamco benadrukt dat het alle convenanten respecteert. 'Eigenlijk hebben we geen schulden. We staan voor onze gloriejaren', relativeert topman Paul Gheysens in zijn gekende stijl.

De kredietfaciliteiten werden ook in Polen in de eerste zes maanden fors ingeperkt. Terugbetaling van kortetemijnobligaties werd deels opgevangen door de uitgifte van nieuwe obligaties in juli, augustus en september.

Opwaardering

De pijplijn gaat van 1,271 miljard euro eind 2019 naar 1.315 miljoen euro eind juni. Dat is in belangrijke mate het gevolg van een forse opwaardering van de intrinsieke waarde (+103 miljoen euro). Dat verantwoordt Ghelamco doordat een toenamen van de huurcontracten die konden worden afgesloten en de gunstige marktvoorwaarden. Die herwaardering geeft de resultaten meer kleur.

Covid

Ghelamco benadrukt dat de coronacrisis slechts een beperkte impact heeft gehad. In de tweede helft van het jaar wil het blijven diversifiëren en groeien. Het later afleveren van vergunningen laat zich vooral in Polen voelen.