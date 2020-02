Ook zonder woonbonus gaat Vlaming voor woning

De impact van het einde van de woonbonus is veel kleiner dan verwacht, blijkt uit cijfers van de notarissen die De Tijd kon inkijken. In de eerste vijf weken van 2020 lag het aantal transacties in Vlaanderen 5 procent lager dan vorig jaar.

‘Het is nog te vroeg voor verregaande conclusies, maar de terugval is veel kleiner dan de sterke opstoot na het nieuws over het einde van de woonbonus. Tussen eind september, toen het nieuws bekend werd, en eind november lag het aantal transacties een kwart hoger’, zegt notaris Bart van Opstal. Na november was het vrijwel onmogelijk nog een woonbonusdossier tijdig in orde te krijgen.

De terugval is veel kleiner dan de ongewoon sterke opstoot vorig jaar door het wegvallen van de woonbonus. Bart van Opstal Notaris

In de eerste vijf weken van dit jaar lag - met uitzondering van de allereerste week - het aantal ondertekende verkoopovereenkomsten zo’n 5 procent onder de volumes van een jaar eerder. 2019 was bovendien sterk gestart. In vergelijking met de eerste weken van 2018 is er dit jaar zelfs geen daling. Dat de eerste week van 2020 rustiger was, komt omdat veel notarissen na de ongewoon drukke eindejaarperiode even minder werkten.

Ook Johan Krijgsman, de CEO van ERA, de grootste keten van makelaars, spreekt van een terugval met 5 procent. ‘Eind 2019 bleven veel investeerders, die sowieso niet in aanmerking kwamen voor de woonbonus, langs de kant staan. Zij waren bang tijdens de woonbonusrush te veel te betalen. Die mensen zijn in 2020 duidelijk opnieuw aan zet. Er zijn ook investeerders die winst hebben genomen op de beurs en nu voor vastgoed gaan.'

Veel investeerders zijn op zoek naar een alternatief voor het spaarboekje, dat niets meer opbrengt. Met een historisch lage rente blijft het interessant te lenen voor vastgoed, ook al leggen de banken strengere voorwaarden op.