Opnieuw Chinese vastgoedgroep in de problemen

Fantasia, een middelgrote Chinese vastgoedgroep, maakte bekend zijn schuldverplichtingen niet te kunnen nakomen. Het is een teken dat de problemen in de Chinese vastgoedsector verder reiken dan de mastodont Evergrande, die al enkele weken spartelt om zijn hoofd boven water te houden.

Fantasia, in omvang een vijfde van Evergrande, liet weten een internationale obligatie van 206 miljoen dollar die maandag op vervaldag kwam, niet te kunnen terugbetalen. Dat komt neer op een formele bekentenis dat het in gebreke blijft. Amper een week geleden had Fantasia de beleggers nog verzekerd geen liquiditeitsproblemen te hebben.