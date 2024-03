Oprichter Zara koopt kantoorgebouw van Filip Balcaen voor 175 miljoen

Baltisse, de investeringsholding van Filip Balcaen, heeft voor 175 miljoen euro een kantoorgebouw in Luxemburg verkocht aan de Spaanse Zara-miljardair Amancio Ortega.

De West-Vlaamse zakenman Filip Balcaen heeft een grote deal in het Groothertogdom Luxemburg beet. Zijn investeringsholding Baltisse heeft het kantoorgebouw Royal Park in het centrum van de hoofdstad verkocht aan een internationale investeerder, meldt Baltisse op LinkedIn.

Volgens informatie van De Tijd is de koper niemand minder dan Pontegadea, het family office van de Spaanse miljardair Amancio Ortega. Ortega (87) is de oprichter van Inditex, het moederbedrijf van modeketens als Zara, Bershka en Massimo Dutti. Met een geschat vermogen van 113 miljard dollar is Ortega de dertiende rijkste mens ter wereld volgens de miljardairslijst van het Amerikaanse tijdschrift Forbes.

Dit is de top van de top met huurcontracten op lange termijn tegen tophuurprijzen. Alex De Witte Directeur Baltisse Real Estate

Ortega koopt Baltisses gebouw van 10.000 vierkante meter voor 175 miljoen euro, goed voor een rendement van 4,6 procent. Dat komt neer op een prijs van 17.500 euro per vierkante meter, ruim het dubbele van de topprijzen in België. Royal Park voldoet dan ook aan alle eisen die aan een modern kantoorgebouw gesteld worden.

Het complex is nieuw ontwikkeld door Baltisse, uitstekend gelegen in het centrum van de stad Luxemburg en volledig verhuurd aan grote advocatenkantoren en private-equityspelers. 'Dit is de top van de top met huurcontracten op lange termijn tegen tophuurprijzen', zegt Alex De Witte, vastgoeddirecteur van Baltisse.

Moeilijke vastgoedmarkt

De totstandkoming van de deal is tekenend voor de staat van de huidige vastgoedmarkt. Vorig jaar zag Baltisse onderhandelingen met de Italiaanse verzekeraar Generali en daarna de Duitse vastgoedinvesteerder Union Investment op het laatste moment afspringen. Uiteindelijk kon Ortega het complex vermoedelijk voor een betere prijs op de kop tikken.

Zo duiken rijke privéfamilies in het gat dat institutionele investeerders, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, op de vastgoedmarkt laten liggen. 'Wij geloven dat dit goede tijden zijn voor investeerders met weinig schulden, gezien de verstrenging van de kredietvoorwaarden, die de concurrentie voor mogelijke overnames van een redelijke omvang beperken', zei Pontegadea-CEO Roberto Cibeira begin dit jaar in de Britse zakenkrant Financial Times.

Pontegadea, dat ruim de helft van Inditex bezit, is de jongste tijd erg actief in Europa en Noord-Amerika. Begin dit jaar kocht het family office een distributiecentrum van Primark in de Nederlandse gemeente Roosendaal voor ruim 100 miljoen euro. Vorig jaar kocht Ortega voor ruim 1 miljard euro tien logistieke, kantoor- en residentiële vastgoedcomplexen. De waarde van de vastgoedportefeuille van het bedrijf, gespreid over elf landen, wordt op 20 miljard euro geschat.