‘Oscar' voor nieuwe hoofdzetel Cera

Tivoli GreenCity, een nieuwe duurzame woonwijk middenin Brussel, is een van de winnaars.

Het nieuwe hoofdkantoor van Cera in het centrum van Leuven, de nieuwe duurzame woonwijk middenin Brussel Tivoli GreenCity en de Chocoladefabriek in Tongeren zijn bekroond als de beste Belgische vastgoedprojecten van 2019.

Op de eerste dag van de vastgoedtop Realty in Knokke zijn de RES Awards 2019, zeg maar de Oscars van de Belgische vastgoedsector, uitgereikt. De RES Awards zijn een initiatief van de Real Estate Society, de vereniging van de vastgoedalumni van de Antwerp Management School.

Cera

Schermvullende weergave Het hoofdkantoor van CERA in de Muntstraat in Leuven. ©RV DOC

Het nieuwe hoofdkantoor van de coöperatie CERA, in de Muntstraat in hartje Leuven, won in de categorie ‘Beste Project voor Institutionele Investeerders’.

‘Het project is niet alleen bijzonder door de tact waarmee de historische monumenten een injectie aan moderniteit hebben gekregen, met de restauratie van de historische panden keert CERA ook terug naar de roots van de ‘Volksbank van Leuven’ in het hart van de stad’, zei de jury.

Het gebouw is een realisatie van de Gentse architecten Robbrecht & Daem, het Leuvense AR-TE en Studio Roma.

Chocoladefabriek

Schermvullende weergave De Chocoladefabriek in Tongeren. ©RV DOC

In de categorie ‘Beste Residentiële Ontwikkeling’ werd de Chocoladefabriek in Merem (Tongeren) als winnaar uitgeroepen. Dat monumentale pand met een industrieel karakter werd herbestemd tot een woongebouw midden in het groen.

De Chocoladefabriek werd gerealiseerd door de ontwikkelaar P&P Projects, samen met de Hasseltse a2o-architecten en het Tongerse BuroLandschap.

‘De verdienste van de Chocoladefabriek is dat ze dit aangedurfd hebben in een omgeving buiten de grote stad. Het toont aan dat er nog kansen zijn voor vervallen industrieel patrimonium buiten de stadscentra’, klonk het.

Tivoli GreenCity

De prijs voor ‘Beste (Semi)publieke Project’ ging naar Tivoli GreenCity in Brussel. De nieuwe wijk in Laken bestaat uit 271 appartementen, 126 sociale woningen, 2 crèches, winkels en diensten. Het DNA van Tivoli GreenCity is er een van duurzaamheid en sociale cohesie.

Citydev.brussels maakte de realisatie van deze duurzame, gemengde wijk mogelijk in samenwerking met de Brusselse projectontwikkelaar PARBAM (Pargesy en Kairos). Het project werd ontworpen door de tijdelijke vereniging Adriana (CERAU, Atelier 55, Atlante, YY Architecture en Éole).

‘Een nieuwbouwwijk middenin Brussel, die bovendien bijzonder duurzaam is, is al een prestatie. Ze is dichtbevolkt, maar ook betaalbaar. Tivoli Green City biedt daarnaast ook plaats voor nieuwe vormen van eigendom en samenleven.’