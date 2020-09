Overheid mag rem zetten op Airbnb

De overheid mag wel degelijk een rem zetten op de verhuur van appartementen en huizen via Airbnb. Het Europees hof van Justitie besliste dat dinsdag in een zaak waarin de stad Parijs tegenover twee vastgoedeigenaren stond.

Parijs

In Parijs boden twee vennootschappen, Cali Apartments en HX, eenkamerflats aan via Airbnb. Een rechtbank in eerste aanleg in Parijs veroordeelde ze tot een boete en gelaste ze de panden weer te gebruiken voor permanente bewoning.