Overnamebod op Vastned Retail Belgium gaat niet door

Het Nederlandse Vastned Retail is er niet in geslaagd zijn Belgische dochter over te nemen en van de beurs te halen.

De Nederlanders hadden vooraf bepaald dat de overname pas doorging als ze 90 procent van de free float (vrij verhandelbare aandelen die niet in handen zijn van de referentieaandeelhouder(s)) kregen aangeboden. Pas vanaf 90 procent kunnen kandidaat-overnemers vlotjes de resterende minderheidsaandeelhouders uitroken.

De teller bleef bij Vastned echter steken op 70 procent.

Daardoor gaat de overname niet door en blijft Vastned Retail Belgium op de Brusselse beurs noteren. Ook de aandeelhouders die hun aandelen wel in het bod inbrachten, behouden hun aandelen.

'Wij hebben tezamen met Vastned Retail Belgium onze uiterste best gedaan om het bod te laten slagen maar helaas zijn onvoldoende aandelen in het bod ingebracht en gaat de transactie niet door', zegt Taco de Groot, CEO van Vastned Retail, in een persbericht.

'Wij, en met ons een ruime meerderheid van de aandeelhouders van Vastned Retail Belgium, zijn van mening dat de biedprijs fair was. Vastned Retail Belgium blijft een belangrijke dochtervennootschap van Vastned en we kijken uit naar een constructieve voorzetting van onze samenwerking in de toekomst.'

Vastned Retail bood 57,50 euro per aandeel, een premie van 5,5 procent op de waarde van de portefeuille.