Overnames geven huurinkomsten Leasinvest een boost

De toename valt te verklaren door overnames eind vorig jaar, die al meteen extra huurinkomsten in het laatje brengen. Leasinvest kocht eind vorig jaar Hangar 26/27 op het Antwerpse Eilandje , een erfgoedgebouw vlakbij het MAS (Museum aan de Stroom). Daarnaast legde het bedrijf 64 miljoen euro op tafel voor de aankoop van twee bijkomende kantoorgebouwen in het European Bank & Business Center (EBBC) vlakbij de luchthaven van Luxemburg.

Winst neemt toe

Ook de winstgevendheid krijgt een nieuwe impuls. De EPRA-winst, zeg maar de winst uit de kernactiviteit van bouwen en verhuren, steeg van 14 miljoen euro in de eerste helft van vorig jaar tot 22,1 miljoen euro in dezelfde periode dit jaar. Die winsttoename valt grotendeels te verklaren doordat het dividend van Retail Estates dit jaar eerder werd uitbetaald. Leasinvest bezit ruim 10 procent in Retail Estates en de dividenduitkering viel deze keer in de eerste jaarhelft. Zonder die eenmalige meevaller zag Leasinvest de EPRA-winst met 3 miljoen euro toenemen.